ΟΗΕ: Η απεσταλμένη του Οργανισμού συνεχίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης πεδίου συνεννόησης στο Κυπριακό

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο Mαρία Άνχελα Ολγκίν ολοκλήρωσε αυτή την εβδομάδα την τρίτη της επίσκεψη στη νήσο, καθώς και τις επισκέψεις της στην Άγκυρα και στην Αθήνα, είπε σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Φαρχάν Χακ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Όπως ενημέρωσε τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο στις 13 Μαΐου, η κυρία Ολγκίν σύντομα θα αρχίσει να ετοιμάζει την έκθεσή της προς τον Γενικό Γραμματέα με τα πορίσματά της και θα συζητήσει μαζί του την περαιτέρω πορεία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζει τις προσπάθειές της για αναζήτηση πεδίου συνεννόησης» ανέφερε ο κ. Χακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

