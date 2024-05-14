Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν την Ουκρανία έως ότου η ασφάλειά της «είναι εγγυημένη» απέναντι στη Ρωσία, υποσχέθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κίεβο, τη στιγμή που η Ουκρανία αντιμετωπίζει νέα ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική πλευρά της.

Σε ομιλία του στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Ίχορ Σικόρσκι του Κιέβου, ο Μπλίνκεν παραδέχθηκε ότι η καθυστέρηση των αμερικανικών όπλων έκανε την Ουκρανία πιο ευάλωτη στις επιθέσεις της Ρωσίας, αλλά τόνισε ότι το Κίεβο μπορεί να βασιστεί στην ακλόνητη υποστήριξη της Ουάσινγκτον καθώς ο αμερικανικός λαός κατάλαβε ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν εντείνει άλλη μια επίθεση εναντίον της Ουκρανίας στο Χάρκοβο και στα ανατολικά, στέλνοντας κατά κύματα Ρώσους στρατιώτες, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βορειοκορεατικό πυροβολικό και άρματα μάχης, πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη κατασκευασμένα με μηχανήματα και ανταλλακτικά που προμηθεύεται από την Κίνα», δήλωσε ο Μπλίνκεν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό σας από την πρώτη ημέρα» και «θα παραμείνουμε στο πλευρό σας έως ότου είναι εγγυημένες η ασφάλεια, η κυριαρχία και η ικανότητα της Ουκρανίας να επιλέξει τον δικό της δρόμο», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε ομιλία του ενώπιον φοιτητών στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Μπλίνκεν που έφθασε το πρωί στο Κίεβο, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστική επίσκεψη, υποσχέθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η αμερικανική βοήθεια είναι «καθ' οδόν». «Ένα μέρος (της βοήθειας) έχει ήδη φθάσει, περισσότερη (βοήθεια) θα φθάσει» και «αυτό θα κάνει την πραγματική διαφορά στο πεδίο της μάχης», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Ζελένσκι ζήτησε την επίσπευση των παραδόσεων όπλων και επέμεινε επίσης στην ανάγκη η χώρα του να λάβει περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, ζητώντας δύο συστοιχίες πυραύλων εδάφους-αέρος Patriot για την περιφέρεια του Χαρκόβου, η οποία πλήττεται τις τελευταίες εβδομάδες από σφοδρούς βομβαρδισμούς που έχουν προκαλέσει μεταξύ άλλων προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Ζελένσκι προτρέπει τη Δύση να επιταχύνει τις παραδόσεις όπλων

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τους δυτικούς συμμάχους να επισπεύσουν τις παραδόσεις όπλων που έχουν υποσχεθεί, τη στιγμή που το Κίεβο προσπαθεί να αποκρούσει μια νέα ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία.

"Έχουμε ανάγκη να επιταχυνθούν σημαντικά οι παραδόσεις. Περνά πάρα πολύ χρόνος σήμερα μεταξύ της ανακοίνωσης των πακέτων βοήθειας και της πραγματικής παρουσίας των όπλων στην πρώτη γραμμή", δήλωσε στην αποψινή ομιλία του, μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν στο Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.