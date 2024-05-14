Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν συναναστραφεί – ή απλά συναντήσει – την Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), λέγοντας ότι η Λατίνα σταρ είναι στην πραγματικότητα αγενής και πολύ ιδιότροπη, κάνοντας δύσκολη τη ζωή όσων βρίσκονται γύρω της.

Αυτή τη φορά, μία νεαρή Ελληνίδα αεροσυνοδός που είχε την τύχη (ή την ατυχία) να πετάξει με την JLo επιβάτη της Α’ θέσης, περιγράφει την εμπειρία της στο Tik Tok.

Σύμφωνα με την Ειρήνη Καλαμπούκα, καθόλη την διάρκεια της πτήσης Λος Αντζελες – Ντουμπάι, η διάσημη τραγουδίστρια ήταν κλεισμένη στην καμπίνα της και δεν ήθελε να έχει καμία επαφή με το προσωπικό της καμπίνας.

«Όταν τελειώσαμε το service στην economy, πήγαμε στην first class μήπως την δούμε και βλέπουμε το πλήρωμα αρνητικό. Ρωτάμε "τι συμβαίνει;" και λένε "είναι περίεργη δεν θέλει καν να την κοιτάμε δεν θέλει να της απευθύνουμε τον λόγο δεν θέλει να την ρωτάμε καν τι θα φάει και ό,τι επικοινωνία έχουμε είναι με τον βοηθό ή τη βοηθό της"» περιγράφει.

Συνεχίζοντας την περιγραφή της, η Ελληνίδα αεροσυνοδός, αποκάλυψε ότι – μετά την 16ωρη εξαντλητική πτήση και την προσγείωση – όλο το πλήρωμα περίμενε μιάμιση ώρα για να αποβιβαστεί η Λόπεζ, επειδή δεν μπορούσε να αποφασίσει τι ρούχα να βάλει.

«Όταν ρωτήσαμε το υπόλοιπο πλήρωμα γιατί συνέβη αυτή η καθυστέρηση, μας είπαν "η Τζένιφερ Λόπεζ άλλαζε ρούχα και ξανά άλλαζε ρούχα δεν ένιωθα έτοιμη να κατέβει". Και μέσα σ' όλα αυτά δεν μιλούσε και το πλήρωμα δηλαδή απλά την περίμενε το πλήρωμα χωρίς να τους μιλάει κιόλας. Άλλαζε τα ρούχα λες και ήταν της την σπίτι της. Θα μου πεις πλήρωσε τόσα χρήματα θα σου πω δεν είναι ιδιωτικό τζετ πρώτον και δεύτερον θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης αυτό θα φωνάζαμε τους σεκιούριτι και την αστυνομία» περιγράφει η Ειρήνη.

Στην πρόσφατη εμφάνισή της στο Met Gala, Λόπεζ σχολιάστηκε και πάλι αρνητικά για την αγενή συμπεριφορά της προς μία ρεπόρτερ που «τόλμησε» να της απευθύνει το λόγο και να τη ρωτήσει ποιου σχεδιαστή είναι η δημιουργία που φοράει.

Η σταρ απαντά κοφτά και ενοχλημένα «Σκιαπαρέλι» και συνεχίζει να κοιτά ευθεία, ποζάροντας στις κάμερες.

