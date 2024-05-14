Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα το υπό ανέγερση νέο νοσοκομείο στην Κομοτηνή και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Το νέο γενικό νοσοκομείο στην Κομοτηνή θα έχει δυναμικότητα 165 κλινών και θα αντικαταστήσει το «Σισμανόγλειο», ένα από τα παλαιότερα εν λειτουργία νοσοκομεία στη χώρα. Οι εγκαταστάσεις του προβλέπεται να έχουν περίπου το διπλάσιο εμβαδόν και θα διαθέτουν μόνο μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια. Σε βάθος πενταετίας μετά την έναρξη λειτουργίας του, το προσωπικό θα είναι αυξημένο κατά περισσότερους από 200 εργαζόμενους σε σύγκριση με το υφιστάμενο.

Κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Το ζήτημα δεν είναι μόνο το κτίριο, αλλά και μια τελείως καινούρια αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ψηφιακή του διάσταση -φαντάζομαι ότι χαρτί στο νοσοκομείο αυτό δεν πρόκειται να υπάρχει- αλλά σε μία τελείως διαφορετική αντίληψη για τις σχέσεις του ιατρικού προσωπικού με τους ασθενείς.

Θα είναι μία επανάσταση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό το νοσοκομείο, όπως βέβαια και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης. Και είμαστε πολύ βαθιά υπόχρεοι και ευγνώμονες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ακόμα μία πολύ σημαντική δωρεά την οποία κάνει στο ελληνικό Δημόσιο.

Και βέβαια, η δική μας δουλειά τώρα και η δουλειά του Υπουργείου είναι να φροντίσουμε το νοσοκομείο να είναι απολύτως στελεχωμένο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι το νοσοκομείο αυτό κατασκευάζεται σε μία περιοχή όπου υπάρχουν ιδιαίτερες εθνικές ευαισθησίες.

Μάλιστα, συνομιλώντας χθες με τον Πρόεδρο Ερντογάν, όταν μου ετέθη το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας και των θεμάτων ισονομίας, ισοπολιτείας, αφού ξεκαθάρισα ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την ελληνική έννομη τάξη, δεν μπόρεσα να μην υπενθυμίσω το γεγονός ότι το νοσοκομείο αυτό κατασκευάζεται εδώ στην Κομοτηνή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και του χριστιανικού αλλά και του μουσουλμανικού πληθυσμού. Οπότε, με το καλό εσείς θα τηρήσετε τα χρονοδιαγράμματα».

Το νέο νοσοκομείο της Κομοτηνής, όπως και τα επίσης υπό κατασκευή παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και γενικό νοσοκομείο Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 450 εκατομμυρίων ευρώ, κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας του για την Υγεία.

Το έργο κατασκευής του νέου νοσοκομείου Κομοτηνής υλοποιεί ο Όμιλος ΑΒΑΞ και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ξενάγησε τον πρωθυπουργό.

Οι προδιαγραφές βάσει των οποίων κατασκευάζεται το νέο γενικό νοσοκομείο αποβλέπουν στην παροχή υψηλού επιπέδου περίθαλψης και σε καινοτόμες, εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες. Το συγκρότημα θα είναι πλήρως ψηφιακό και φιλικό στο περιβάλλον, με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενσωματώνοντας πράσινες αρχές βιωσιμότητας που θα το καταστήσουν ένα από τα πιο ενεργειακά αποδοτικά νοσοκομεία στην κατηγορία του.

Μία πολύ σημαντική στιγμή για την Ελληνική Δικαιοσύνη

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής, όπου άρχισε πρόσφατα η εκπαίδευση του πρώτου σώματος Δικαστικής Αστυνομίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεία του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του διοικητή Ταξιάρχου Κώστα Βλάχου, συνομίλησε με εκπαιδευόμενους που θα στελεχώσουν τη Δικαστική Αστυνομία, έναν νέο θεσμό που λειτουργεί ήδη με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης και θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, την ασφάλεια στις δικαστικές συνεδριάσεις, τη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και την υποστήριξη δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών κατά τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων, αποδεσμεύοντας αστυνομικούς που σήμερα επωμίζονται αυτά τα καθήκοντα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη σχολή ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, αγαπητοί συνάδελφοι στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αγαπητά στελέχη της Ελληνικής Δικαστικής Αστυνομίας, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής, για να συμμετέχω σε μία πολύ σημαντική στιγμή για την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Είχε δίκιο ο υπουργός Δικαιοσύνης όταν αναφέρθηκε στην πονεμένη ιστορία του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας. Πράγματι, αξίζει να αναρωτηθεί κανείς γιατί μερικές φορές χρειάζεται να περάσουν τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, στην προκειμένη περίπτωση 186 χρόνια για να είμαστε ακριβείς, προκειμένου να υλοποιούμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απολύτως κρίσιμες για τη σωστή λειτουργία κρίσιμων πυλώνων του κράτους.

Η Δικαστική Αστυνομία αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα και της Ελληνικής Δικαιοσύνης αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για πρώτη φορά είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η χώρα θα αποκτήσει, επιτέλους, Δικαστική Αστυνομία. Εσείς, οι γυναίκες και άντρες που τώρα εκπαιδεύεστε, θα είστε τα πρώτα της στελέχη, συμμετέχετε αυτή τη στιγμή στη θεωρητική εκπαίδευση. Θα ακολουθήσει η πρακτική εκπαίδευση και αμέσως μετά θα τοποθετηθείτε στις οργανικές σας θέσεις.

Πιστεύω ότι αυτή η σημαντική τομή θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης, στη σωστή εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, στην προστασία των δικαστικών καταστημάτων.

Είμαι σίγουρος ότι λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και όταν με το καλό τοποθετηθείτε στις θέσεις σας, θα επιτελέσετε με ακεραιότητα και με επαγγελματισμό τα καθήκοντά σας.

Οπότε θέλω και πάλι από καρδιάς να σας ευχηθώ καλή αρχή. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι αυτή η σημαντική αλλαγή για την οποία, όπως είπατε κ. Υπουργέ Δικαιοσύνης, για τόσα χρόνια μιλούσαμε, έχει έρθει επιτέλους η ώρα να υλοποιηθεί και στην πράξη. Καλή δύναμη και καλή αρχή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμη το κέντρο της Κομοτηνής και συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, ενώ παρακολούθησε πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο εορτασμού των 104 ετών από την απελευθέρωση της Θράκης.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Θράκη ήταν η Αλεξανδρούπολη, όπου συναντήθηκε με μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μονάχου «Σωκράτης», που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υιοθεσίας πυρόπληκτων περιοχών του Υπουργείου Παιδείας. Οι μαθητές του σχολείου υιοθέτησαν την περιοχή της αρχαίας Μεσημβρίας, που επλήγη από την πυρκαγιά στον Έβρο και μίλησαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα δέντρα που φύτεψαν, το σχολείο τους και τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν.

«Έχει μεγάλη σημασία να βοηθάμε τη φύση, η οποία σε μεγάλο βαθμό αναγεννιέται από μόνη της, αλλά όταν μπορούμε να τη βοηθάμε κι εμείς και να φυτεύουμε όχι απλά δέντρα αλλά τα σωστά δέντρα για να βοηθάμε το οικοσύστημα να επανέρχεται πιο νωρίς, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

