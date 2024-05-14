«Δεν πρόκειται να προχωρήσω σε ανασχηματισμό μετά τις Ευρωεκλογές, είναι ένα από τα ανυπόστατα σενάρια που διαβάζω συχνά», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε δημόσια συζήτηση που οργάνωσε στο Μιλάνο, η εφημερίδα La Verità. «Ένας από τους στόχους που έχω θέσει είναι να ολοκληρώσω την πενταετία διακυβέρνησης, χωρίς να αλλάξω τη σύνθεση της υπουργικής ομάδας. Θα ήταν πραγματικό ρεκόρ», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι «στο παρελθόν κατηγορήθηκε ως εχθρός των εμβολίων, επειδή κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού είχε ζητήσει περισσότερα στοιχεία ως προς την αναγκαιότητα εμβολιασμού των μικρών παιδιών». Πρόσθεσε ότι «η κόρη της, Τζινέβρα, ήταν πέντε ετών και δεν εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού, αλλά έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα εμβόλια».

Σε σχέση με τη σύνθεση της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Μελόνι υπογράμμισε: «θα ήθελα να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε, ως χώρα, ένα από τα σημαντικότερα χαρτοφυλάκια. Είτε εκείνο για την οικονομία -αλλά όχι αποδυναμωμένο, όπως συνέβη την τελευταία φορά- είτε εκείνο που αφορά τον ανταγωνισμό, την εσωτερική αγορά, τη συνοχή. Είναι πολλά και σημαντικά».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «υπάρχει και το βασικής σημασίας χαρτοφυλάκιο του περιβάλλοντος, με την αναγκαιότητα να αλλάξει μερικώς ο προσανατολισμός της πράσινης μετάβασης, όπως άρχισε ήδη να γίνεται» και ότι «ελπίζει, κυρίως, να μπορέσουν να τύχουν αποτελεσματικότερης υπεράσπισης τα συμφέροντα της Ιταλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

