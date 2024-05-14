Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Το μενού και η ορχήστρα που έπαιξε Μάρκο Βαμβακάρη

Θετικά αποτιμάται στην Άγκυρα η χθεσινή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, είναι διαπιστωμένες οι διαφωνίες, όπως είπε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για αλληλένδετα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών μίλησε από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος προσθέτοντας ότι μπορούν να λυθούν μέσω της καλής γειτονίας και στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Παρά τα όσα χωρίζουν τις δύο πλευρές, στη συζήτηση δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις οικονομικές συμφωνίες, με τους δύο ηγέτες να εστιάζουν στην περαιτέρω εμβάθυνσή τους, όπως μεταδίδει από την Άγκυρα ο Μανώλης Κωστίδης.

Εξάλλου, πολιτικά η εντολή είναι να συνεχιστεί ο διάλογος, η συνεργασία και το θετικό κλίμα, όπως φάνηκε και από τις κοινές δηλώσεις.

Το θετικό κλίμα της συνάντησης αποτυπώνεται και στον τουρκικό Τύπο με τίτλους όπως «Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα για το Αιγαίο» (Hurriyet) και «Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε» (Milliyet και Sabah).

Ένα από τα σημεία διαφωνίας ήταν το θέμα των μειονοτήτων με τον Ερντογάν να επαναφέρει θέμα δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι ο χαρακτηρισμός της θρησκευτικής μειονότητας προβλέπεται ρητά στη Συνθήκη της Λωζάνης, μίλησε για το έμπρακτο ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και έκανε αναφορά στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης που πρέπει να στηριχθεί.

Για τη Μονή της Χώρας, θέμα το οποίο ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει ότι θα θέσει στον Τούρκο πρόεδρο, ο Ερντογάν είπε ότι μετατράπηκε σε τζαμί αλλά ο χώρος είναι επισκέψιμος για όλους.

Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη μετατροπή και τόνισε ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ξεχωριστή πολιτιστική αξία του μνημείου.

Αναφορικά με τη Χαμάς ο πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση, με τον Ερντογάν να απαντά πως πρόκειται για απελευθερωτικό κίνημα. Μάλιστα, είπε ότι 1.000 μέλη της Χαμάς νοσηλεύονται στην Τουρκία, ενώ αργότερα Τούρκοι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι πρόκειται για τραυματίες από τη Γάζα.

Το μενού και η ορχήστρα

Αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκης και Ερντογάν κάθισαν στο τραπέζι για το δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία.

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, οι δύο ηγέτες κάθισαν μόνοι τους σε ένα τραπέζι, μόνο μαζί με τους διερμηνείς τους, ενώ σε διπλανό τραπέζι κάθισαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Φιντάν, οι διοικητές των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών και ο διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Το μενού περιελάμβανε λαδερές αγκινάρες, κουκιά, κεμπάπ, αρνίσια παϊδάκια, καζαντιπί, μπακλαβά και χαλβά.

Η τουρκική χορωδία κλασικής τουρκικής μουσικής έπαιξε ελληνικά και τουρκικά τραγούδια, μεταξύ των οποίων ακούστηκαν η «Φραγκοσυριανή» και το «Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά», δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε από την Άγκυρα στις 8 το βράδυ ολοκληρώνοντας μια επίσκεψη με θετικό πρόσημο, που έληξε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

