Νεκροί σε Λίβανο και Ισραήλ σε νέες εχθροπραξίες

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη, όταν ισραηλινό drone έπληξε αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, εκτυλίσσονται στην πράξη καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου ανάμεσα στον στρατό και τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σύμφωνα με το ANI, «το πλήγμα εχθρικού drone που είχε στόχο αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Τύρο με την Αλ Χους προκάλεσε δυο μάρτυρες».

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε και πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στο βόρειο Ισραήλ εξαιτίας ρουκέτας που εκτοξεύθηκε από τη λιβανική επικράτεια.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πλήξαμε δεκάδες θέσεις της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», πρόσθεσαν.

Τους επτά και πλέον μήνες εχθροπραξιών έχουν χάσει τη ζωή τους 413 άνθρωποι στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολά και παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων, αλλά και 79 άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί συνολικά 24 άνθρωποι —14 στρατιωτικοί και 10 άμαχοι—, κατά επίσημους αριθμούς.

Οι εχθροπραξίες έχουν εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.