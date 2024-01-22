Μπάιντεν και Σούνακ συζήτησαν για την Ερυθρά Θάλασσα, τη Γάζα και την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μίλησε σήμερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ για την Ερυθρά Θάλασσα, τη Γάζα και την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

"Συζήτησαν για το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και την ανάγκη για μια συνεχή διεθνή πολυμερή προσέγγιση προκειμένου να διαταραχθούν και να υποβαθμιστούν οι δυνατότητες των Χούθι", δήλωσε ο Κίρμπι στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Μπάιντεν και Σούνακ μίλησαν επίσης για την ανάγκη να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και για να αυξηθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας όπως και για την επείγουσα ανάγκη για πρόσθετη χρηματοδότηση και στήριξη προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Κίρμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

