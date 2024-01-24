Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε χθες, Τρίτη, το βράδυ την αντίπαλό του Νίκι Χέιλι στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Νιού Χαμσάιρ ενισχύοντας τη θέση του ως του υπερφαβορί της Δεξιάς και προχωρώντας ακόμα λίγο προς το χρίσμα του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ακολουθούν πέντε συμπεράσματα απ' αυτή την ψηφοφορία.

Τραμπ ο ανίκητος;

Κανένας ρεπουμπλικανός, που έχει κερδίσει τόσο τις προκριματικές στην Αϊόβα όσο και στο Νιού Χαμσάιρ, δεν έχει χάσει ποτέ το χρίσμα του κόμματός του. Ενισχυμένος από το γεγονός αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ούριο άνεμο.

Πολύ περισσότερο που προς το παρόν τα δικαστικά προβλήματά του δεν φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στη δημοτικότητά του. Καθώς έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του σε τέσσερις υποθέσεις και διώκεται για δυσφήμηση, ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται τακτικά στο δικαστήριο μεταξύ των προεκλογικών συγκεντρώσεών του.

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στη Νεβάδα, όπου ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η νίκη του είναι εξασφαλισμένη, και μετά, τον ερχόμενο μήνα, στη Νότια Καρολίνα, την πολιτεία της οποίας η Νίκι Χέιλι ήταν κυβερνήτρια και όπου ο Τραμπ προηγείται με γύρω στις τριάντα μονάδες στις δημοσκοπήσεις.

Καθεμιά από τις 50 αμερικανικές πολιτείες θα έχει το λόγο της στη μακρά διαδικασία των προκριματικών, όμως είναι πιθανό οι ρεπουμπλικάνοι να έχουν τον υποψήφιό τους ήδη από τον Απρίλιο, ακόμα και νωρίτερα.

«Λέω πως οι εκλογές αρχίζουν απόψε», δήλωσε ο Βιβέκ Ραμασουάμι, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των ρεπουμπλικανών, πριν συμμαχήσει με τον Τραμπ, υπανισσόμενος μια μονομαχία με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η Χέιλι δεν παραιτείται

Η Νίκι Χέιλι παραδέχθηκε την ήττα της, όμως επέμεινε πως είναι «μια μαχήτρια».

Και «η κούρσα αυτή απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει», πρόσθεσε.

Η θέση της είναι πάντως επισφαλής. Ήρθε τρίτη στην Αϊόβα και στο Νιού Χαμσάιρ βρίσκεται μια δεκαριά μονάδες πίσω από τον μεγιστάνα των ακινήτων.

Οι χορηγοί της υπάρχει κίνδυνος να την εγκαταλείψουν και να την αναγκάσουν να παραιτηθεί.

«Αν η Χέιλι δεν καταφέρει να ανταγωνιστεί τον Τραμπ στη Νότια Καρολίνα, η κούρσα της έχει τελειώσει», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρας Μούιρχεντ, καθηγητής στο Dartmouth College.

Μια χολερική ομιλία

Μολονότι εξέφρασε την ικανοποίησή του για μια «μεγάλη βραδιά», ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε μια ομιλία γεμάτη θυμό, χαρακτηρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες «πτωχευμένη χώρα» και επιτιθέμενος σε μια Νίκι Χέιλι η οποία αρνείται να του ορκιστεί πίστη.

Καταφέρθηκε επίσης εναντίον της μετανάστευσης και των τιμών της βενζίνης και ισχυρίστηκε -χωρίς άλλες λεπτομέρειες- πως η Χέιλι μπορεί σύντομα να αποτελέσει στόχο μιας «έρευνας».

Υποσχέθηκε τέλος να εκδικηθεί αυτούς που τον θυμώνουν. «Δεν θυμώνω πολύ, ανταποδίδω τα ίσα», πέταξε.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας της Νίκι Χέιλι σύντομα απάντησε στην «οργισμένη» και «ασυνάρτητη» ομιλία του.

«Αν ο Τραμπ πάει τόσο καλά, γιατί είναι τόσο θυμωμένος;» ρώτησε.

Λεπτομερείς δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων έκαναν γνωστές λεπτομέρειες για τους ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, προκαλώντας ερωτήματα για την ικανότητα του Ντόναλντ Τραμπ να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους πέραν των πιο ένθερμων οπαδών του.

Αυτοί οι τελευταίοι τον υποστηρίζουν ό,τι και να γίνει. Στην ερώτηση αν μπορεί να γίνει πρόεδρος ακόμη κι αν κριθεί ένοχος για ένα έγκλημα, 87% απάντησαν ναι.

Όμως μεταξύ των υποστηρικτών της Χέιλι, οι οποίοι είναι πιο μετριοπαθείς, μόνο 12% έδωσαν την ίδια απάντηση.

Το 86% των οπαδών του Τραμπ είπαν επίσης πως δεν πιστεύουν ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020, σε σύγκριση με το 13% των οπαδών της Χέιλι.

Ο Μπάιντεν νικητής χωρίς να είναι στα ψηφοδέλτια

Ο Τζο Μπάιντεν πέτυχε κι αυτός μια νίκη χθες, Τρίτη, στο Νιού Χαμσάιρ: κέρδισε τις προκριματικές των δημοκρατικών ενώ το όνομά του δεν υπήρχε καν στα ψηφοδέλτια, εξαιτίας μιας ασυμφωνίας της τοπικής οργάνωσης του κόμματος αναφορικά με το εκλογικό χρονοδιάγραμμα.

Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και η Νίκι Χέιλι μονομαχούσαν σ' αυτή τη βορειοανατολική αμερικανική πολιτεία, εκείνος έκανε εκστρατεία στη Βιρτζίνια για να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην άμβλωση. Ένα θέμα που αναμένεται ότι θα είναι κεντρικό στις προεδρικές εκλογές.

Κατηγόρησε τον 77χρονο μεγιστάνα και τους οπαδούς του ότι θέλουν «με κάθε τίμημα» να περιορίσουν ακόμα περισσότερο την πρόσβαση στην εθελούσια διακοπή της κύησης.

Μετά την ψηφοφορία στο Νιού Χαμσάιρ, ο πρόεδρος δήλωσε πως ο Τραμπ θα είναι απ' ό,τι φαίνεται ο υποψήφιος των ρεπουμπλικανών. «Τα διακυβεύματα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο σημαντικά. Η δημοκρατία μας. Οι ατομικές ελευθερίες μας (...). Η οικονομία μας (...). Όλα διακυβεύονται», έγραψε.

