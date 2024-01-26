Η εθνική επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος θα εξετάσει την επόμενη εβδομάδα πρόταση να ανακηρύξει στην πράξη άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ υποψήφιό του για την προεδρία, καθώς ασκείται πίεση στη μοναδική εναπομείνασα αντίπαλό του πρώην προέδρου, τη Νίκι Χέιλι, να αποσυρθεί από την κούρσα.

Ο Ντέιβιντ Μπόσι, σύμμαχος του κ. Τραμπ στην εθνική επιτροπή, διένειμε στα υπόλοιπα μέλη της κείμενο που θα μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, όταν το κομματικό όργανο αυτό συνεδριάσει στο Λας Βέγκας.

Ο μεγιστάνας και σύμμαχοί του έχουν αποδυθεί σε εκστρατεία άσκησης πίεσης στην πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η οποία όμως αρνείται να εγκαταλείψει την προσπάθεια να εξασφαλίσει το χρίσμα της παράταξης. Η στάση της λέγεται πως εξοργίζει τον κ. Τραμπ, που θέλει να αφοσιώσει την προσοχή του στον αντίπαλό του, τον Δημοκρατικό διάδοχό του στην προεδρία Τζο Μπάιντεν.

Η ενδεχόμενη έγκριση τέτοιου ψηφίσματος από την εθνική επιτροπή του κόμματος (RNC) θεωρητικά θα κλιμάκωνε την πίεση στην κυρία Χέιλι να βάλει τέλος στην δική της κούρσα. Η εκστρατεία της φάνηκε πάντως μάλλον ασυγκίνητη από το σχέδιο ψηφίσματος που διένειμε ο κ. Μπόσι.

«Ποιος ενδιαφέρεται για το τι λέει η RNC; Ας αφήσουμε τους εκατομμύρια ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικάνων σε όλη τη χώρα να αποφασίσουν ποιος ή ποια πρέπει να είναι ο υποψήφιος ή η υποψήφια του κόμματός μας, όχι ένα κλαμπ ανθρώπων με ισχύ και επιρροή στην Ουάσιγκτον», ανέφερε η ομάδα της σε ανακοίνωσή της.

Ο κ. Τραμπ θα ήθελε η κυρία Χέιλι να έχει αποχωρήσει από την κούρσα πριν από την επόμενη σύγκρουσή τους — στην πολιτεία της, τη Νότια Καρολίνα, την 24η Φεβρουαρίου.

Προχθές Τετάρτη το βράδυ ο πρώην πρόεδρος απείλησε όσους δωρίζουν ποσά στην εκστρατεία της άλλοτε στενής του συνεργάτιδας πως αν συνεχίσουν να τη χρηματοδοτούν, θα στερηθούν κάθε πρόσβαση στον ίδιο.

Ήδη, δυο υποστηρικτές της έκλεισαν τις στρόφιγγες, αφού όπως εξήγησαν δεν βλέπουν πώς θα μπορούσε να αναδειχθεί νικήτρια.

Πηγή: skai.gr

