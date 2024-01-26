Στη Βιέννη βρέθηκε πίνακας του Αυστριακού καλλιτέχνη Gustav Klimt, που πίστευαν ότι είχε χαθεί για περίπου 100 χρόνια. Το «Portrait of Fraulein Lieser» ανήκε κάποτε σε μια εβραϊκή οικογένεια στην Αυστρία και εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια το 1925.

Ωστόσο η... μοίρα του μετά το 1925 είναι ασαφής, αλλά η οικογένεια των σημερινών ιδιοκτητών κατείχε τον πίνακα από τη δεκαετία του 1960. Ο οίκος δημοπρασιών «im Kinsky» υπολογίζει την αξία του πίνακα σε περισσότερα από 54 εκατομμύρια δολάρια (42 εκατομμύρια λίρες).

«Ένας πίνακας τέτοιας σπανιότητας, καλλιτεχνικής σημασίας και αξίας δεν ήταν διαθέσιμος στην αγορά τέχνης στην Κεντρική Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου, σύμφωνα με το BBC.

Θα δημοπρατηθεί στις 24/4

Το πορτρέτο θα δημοπρατηθεί τώρα στις 24 Απριλίου για λογαριασμό των ιδιοκτητών και των νόμιμων διαδόχων της οικογένειας Lieser. Πριν από τη δημοπρασία, ο πίνακας θα παρουσιαστεί σε διάφορες διεθνείς τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Γερμανίας και του Χονγκ Κονγκ.

Το πορτρέτο ανήκε κάποτε στην οικογένεια Lieser, οι οποίοι ήταν εύποροι Εβραίοι βιομήχανοι που ζούσαν στη Βιέννη.

Ένας δικηγόρος τέχνης δήλωσε στα αυστριακά μέσα ενημέρωσης ότι μέχρι στιγμής δεν είχαν βρει στοιχεία ότι το έργο είχε λεηλατηθεί ή κλαπεί πριν ή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σημειώνεται πως οι δημιουργίες του Klimt έχουν δημοπρατηθεί στο παρελθόν για πολλά εκατομμύρια. Το έργο του "Lady with a Fan" πωλήθηκε για 85,3 εκατομμύρια λίρες τον Ιούνιο, καθιστώντας το το πιο πολύτιμο έργο τέχνης που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.