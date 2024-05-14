Λάθη στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις αποτελούν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ καθώς διευκολύνουν σημαντικά τους φορολογούμενους που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Σε μιας τέτοιας κλίμακας όμως πρωτοβουλία είναι πιθανό να υπάρξουν και λάθη τα οποία όμως δεν πρέπει επ' ουδενί να θορυβήσουν τον φορολογούμενο καθώς μπορούν να διορθωθούν χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία.



Ένα τέτοιο λάθος διαπίστωσε η κυρία Μαγδαληνή, αναγνώστρια του skai.gr, η οποία και μας έστειλε το παρακάτω e-mail:



«Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και μπαίνοντας στην Αρχική προσυμπληρωμένη Ε1 Δήλωση, διαπίστωσα λάθη στα ποσά της κύριας σύνταξής μου και στα ποσά των επικουρικών. Συγκεκριμένα τα ποσά υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσά που λαμβάνω μέσω του Τραπεζικού μου Λογαριασμού. Επειδή έχω απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ και παλαιότερα, έστειλα και mail, απάντηση δεν πήρα ποτέ απευθύνθηκα στην ΑΑΔΕ, η οποία με παρέπεμψε εκ νέου στον ΕΦΚΑ. Το Ερώτημά μου πώς πρέπει να πορευθώ διότι ζώ στην Θεσσαλονίκη και είναι αδύνατη η μετάβασή μου. Σας Ευχαριστώ».

Η προ-συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης έγινε με βάση τα αρχεία της ΑΑΔΕ όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών όπως αυτές υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από εργοδότες και φορείς.

Επειδή στην περίπτωση αυτή η απόκλιση εντοπίζεται στη σύνταξη της κυρίας Μαγδαληνής, το πρόβλημα δεν είναι της ΑΑΔΕ αλλά του ΕΦΚΑ. Αν η απόκλιση ήταν σε μισθό, το πρόβλημα θα ήταν του εργοδότη.

Στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Μαγδαληνή δεν μπορεί να αλλάξει τα νούμερα μόνη της και να βάλει τα σωστά όπως αυτά προκύπτουν από τις κινήσεις του τραπεζικού της λογαριασμού.

Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ΕΦΚΑ ώστε ο φορέας να αποστείλει στην ΑΑΔΕ νέο αρχείο με τα σωστά της στοιχεία. Η κυρία Μαγδαληνή θα πρέπει να επιμείνει να επικοινωνήσει το πρόβλημα της όχι μόνο μέσω mail αλλά και τηλεφωνικά στη γραμμή εξυπηρέτησης 1555 του ΕΦΚΑ. Αμέσως μόλις ο ΕΦΚΑ στείλει το σωστό αρχείο στην ΑΑΔΕ, τότε θα αλλάξουν αυτόματα και τα προσυμπληρωμένα ποσά.

1,3 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν προσυμπληρωμένες τις φορολογικές τους δηλώσεις φέτος.

Μπορεί ως γενική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το ΥΠΟΙΚ να έχει ορίσει την 26 Ιουλίου όμως τα πράγματα ΔΕΝ είναι ακριβώς έτσι για τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων.



Κι αυτό γιατί σε κάθε περίπτωση η φορολογική τους δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα και υποβάλλεται από την ίδια την ΑΑΔΕ στις 2 ΙΟΥΛΙΟΥ.

Εφόσον βεβαίως το επιθυμεί κάποιος, κι αφού ελέγξει εξονυχιστικά τα όσα αναγράφονται στη δήλωση του για να μην έχει κάποια δυσάρεστη έκπληξη όπως αυτή που περίμενε την κυρία Μαγδαληνή- μπορεί να ....πατήσει το κουμπί της υποβολής νωρίτερα.



Αν παρ' όλα αυτά, ο φορολογούμενος εντοπίσει λάθος αφού έχει οριστικοποιηθεί και υποβληθεί η φορολογική του δήλωση, έχει έως τις 26 Ιουλίου να υποβάλει τροποποιητική δήλωση με τις διορθώσεις που κρίνονται απαραίτητες χωρίς πρόστιμο καθώς ενέχει θέση κύριας δήλωσης.

