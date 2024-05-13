Σεξιστική επίθεση δέχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια της κεντρικής του ομιλίας στην παραλία του Βόλου, μπροστά στο περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, ένας ανήλικος ηλικίας 13 ετών, την ώρα που στο βήμα ήταν ο κ. Κασσελάκης φώναξε “π@@στάρα” με αποτέλεσμα να επικρατήσουν μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας στο ακροατήριο.

«Να είσαι καλά, έλα να το πεις εδώ. Η ομοφοβία είναι μέρος μίας Ελλάδας που πρέπει κάποια στιγμή να την ξεπεράσει» σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο 13χρονος προσήχθη από αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

