Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προσήχθη 13χρονος για την ομοφοβική επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη

Ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος

Κασσελάκης

Σεξιστική επίθεση δέχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια της κεντρικής του ομιλίας στην παραλία του Βόλου, μπροστά στο περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. 

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, ένας ανήλικος ηλικίας 13 ετών, την ώρα που στο βήμα ήταν ο κ. Κασσελάκης φώναξε “π@@στάρα” με αποτέλεσμα να επικρατήσουν μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας στο ακροατήριο. 

«Να είσαι καλά, έλα να το πεις εδώ. Η ομοφοβία είναι μέρος μίας Ελλάδας που πρέπει κάποια στιγμή να την ξεπεράσει» σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο 13χρονος προσήχθη από αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: thenewspaper.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark