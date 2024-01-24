Νικητής αναδείχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές εκλογές του του Νιου Χάμσαϊρ την Τρίτη για το χρίσμα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, επικρατώντας της Νίκι Χέιλι.

Από την πλευρά της η Χέιλι, η μοναδική αντίπαλός του, υποσχέθηκε να είναι στρατιώτης. «Αυτή η κούρσα απέχει πολύ από το να τελειώσει», είπε στους υποστηρικτές της.

Στο δικό του πάρτι στο Nashua, ο Τραμπ άνοιξε την ομιλία του κοροϊδεύοντας τη Χέιλι, αποκαλώντας την «απατεώνα» και λέγοντας: «Στην ομιλία της εμφανίζεται ότι κέρδισε. Δεν κέρδισε. Έχασε... Είχε μια πολύ άσχημη νύχτα».

Με το 87% των καταμετρημένων ψήφων, σύμφωνα με την Edison Research, ο Τραμπ είχε προβάδισμα 54,6% έναντι 43,7%.

Η Χέιλι ήλπιζε ότι το μεγάλο ποσοστό των ανεξάρτητων ψηφοφόρων της βορειοανατολικής πολιτείας θα την οδηγούσε στη νίκη που θα της έδινε μία ανάσα έναντι του Τραμπ.

Αντίθετα, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος Ρεπουμπλικανός που συγκέντρωσε ψήφους των ανταγωνιστών του τόσο στην Αϊόβα, όπου κέρδισε με διαφορά ρεκόρ πριν από οκτώ ημέρες, όσο και στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ενώ ακόμα το αποτέλεσμα της κούρσας για το χρίσμα δεν έχει καθοριστεί, η νέα νίκη Τραμπ αναμένεται να ενισχύσει τις εκκλήσεις ορισμένων Ρεπουμπλικανών προς τη Χέιλι να εγκαταλείψει τον αγώνα.

Η επόμενη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου στη Νότια Καρολίνα, στον τόπο γέννησης της Χέιλι όπου και υπηρέτησε δύο θητείες ως κυβερνήτης. Παρά τους δεσμούς της, ωστόσο, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει τη στήριξη των περισσότερων Ρεπουμπλικανών της πολιτείας και οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν με μεγάλο προβάδισμα.

Η εκλογική αναμέτρηση στο Νιου Χάμσάιρ έμοιαζε αρχικά αμφίρροπη, καθώς η εταιρεία Edison Research ανέφερε πως με το 5% του εκτιμώμενου αριθμού ψήφων οπαδών της παράταξης καταμετρημένο, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξασφαλίζει 51,1% των ψήφων και η Νίκι Χέιλι, πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας και πρώην πρεσβεύτρια της χώρας στον ΟΗΕ, 48%.

Νωρίτερα, με το 1% των εκτιμώμενων ψήφων καταμετρημένο, η κυρία Χέιλι προηγείτο με 57,3%, ενώ ο κ. Τραμπ εξασφάλιζε το 42,3%, κατά την ίδια πηγή.

Μολαταύτα, το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press προέβλεψε πως θα είναι ο κ. Τραμπ αυτός που θα αναδειχθεί νικητής της αναμέτρησης, καταφέρνοντας πλήγμα στην μοναδική πλέον εσωκομματική αντίπαλό του, που ήλπιζε να δώσει ώθηση στην εκστρατεία της επικρατώντας σε αυτή την πολιτεία.

Στην άλλη πλευρά, όπως αναμενόταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξασφαλίζει τις ψήφους των Δημοκρατικών που χρειαζόταν στην εσωκομματική ψηφοφορία στην πολιτεία, που διεξήχθη παρότι δεν αναγνωριζόταν από την εθνική οργάνωση της παράταξης, εξαιτίας διαφωνίας για το χρονοδιάγραμμα.

Μετά τη νίκη του χθες Τρίτη στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχεδόν σίγουρα εξασφαλίσει το χρίσμα του κόμματός του για να είναι ο υποψήφιός του στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, εκτίμησε η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Δημοκρατικού αντιπάλου του, του νυν προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Τα αποψινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχεδόν κλειδώσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος», ανέφερε η Τζούλι Τσάβες Ροδρίγκες, η διευθύντρια της ομάδας του κ. Μπάιντεν. Ο κ. Τραμπ κέρδισε χθες στη δεύτερη εσωκομματική ψηφοφορία στο Νιου Χάμσιρ, όπως και στην πρώτη στην πολιτεία την περασμένη εβδομάδα, όταν επικράτησε με διαφορά που χαρακτηρίστηκε ιστορική.

