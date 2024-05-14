Το πρώτο επίσημο ολοκληρωμένο πορτρέτο του μετά τη στέψη, αποκάλυψε σήμερα, ο βασιλιάς Κάρολος.

Πρόκειται για ελαιογραφία η οποία φιλοτεχνήθηκε από τον διάσημο καλλιτέχνη Τζόναθαν Γέο και απεικονίζεται ο βασιλιάς Κάρολος με τη στολή των Φρουρών της Ουαλίας να κρατάει στα χέρια του το σπαθί του αλλά και μια πεταλούδα να προσγειώνεται στον ώμο του. Στην εικόνα, το κόκκινο της στολής ξεθωριάζει στο κόκκινο φόντο, αναδεικνύοντας το πρόσωπο του βασιλιά.

Το έργο, έχει μήκος 2,40 και πλάτος 1,87 μέτρα. Στην καλλιτεχνική του πορεία ο Γέο έχει ζωγραφίσει επίσης τον Τόνι Μπλερ, τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο και τη Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Ο Τζόναθαν Γέο είπε ότι ήθελε ο πίνακας να είναι ξεχωριστός και να έχει προσωπική χροιά. «Το ενδιαφέρον μου είναι πραγματικά να καταλάβω ποιος είναι ο εικονιζόμενος και να προσπαθήσω να το αποτυπώσω στον καμβά».

🎨Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace. The painting - commissioned by The Draper’s Company - is the first official portrait to be completed since His Majesty’s Coronation. It will hang in Draper’s Hall in London. pic.twitter.com/yVAK2PQslz — The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024

«Οι άνθρωποι συχνά λένε αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να κάνεις ένα καλό πορτρέτο. Και λέω ότι δεν ξέρω πραγματικά. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι υπάρχει ένα, και αυτό είναι να έχεις ένα ενδιαφέρον θέμα για να ξεκινήσεις. Και δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε καλύτερο από αυτό, εκτός από την Αυτού Μεγαλειότητα» πρόσθεσε.

Σχετικά με την πεταλούδα στον ώμο του βασιλιά ο Γέο είπε:

«Στην ιστορία της τέχνης, η πεταλούδα συμβολίζει τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση».. Η πεταλούδα είναι επίσης μια αναφορά στο μακροχρόνιο ενδιαφέρον του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας για το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Γέο, η πεταλούδα ήταν ιδέα του βασιλιά που προέκυψε κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους για την ιστορία που θα μπορούσαν να πουν μέσω του πορτρέτου.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και σύμφωνα με το BBC, όταν η βασίλισσα Καμίλα είδε τον πίνακα είπε στον ζωγράφο: «Ναι, τον έχεις».

Ο πίνακας, ανατέθηκε το 2020 για τον εορτασμό των 50 χρόνων του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας ως μέλους της The Drapers’ Company.

