Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στις ΗΠΑ για το αν η Μισέλ Ομπάμα θα κατέβει για πρόεδρος στις επερχόμενες εκλογές, τον Νοέμβριο του 2024, ως αντικαταστάτρια υποψήφια του Τζο Μπάιντεν.

Καθώς ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να δυσκολευτεί απέναντι στον Τραμπ, οι φήμες ότι η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ετοιμάζεται να μπει στην κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών και να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο όλο και πληθαίνουν.

Στα μέσα Ιανουαρίου η ίδια μάλιστα είχε δηλώσει «τρομοκρατημένη» στην ιδέα να ξαναβγεί πρόεδρος της χώρας ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ.

Η ιδέα για την Μισέλ Ομπάμα ως δυνατή αντίπαλο του Τραμπ ψιθυριζόταν εδώ και καιρό στις ΗΠΑ. Η δημόσια συζήτηση όμως άνοιξε όταν πριν δύο ημέρες η συντηρητική αρθρογράφος της New York Post, Σίντι Άνταμς, ανάφερε ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να σοκαριστούν αν η Μισέλ Ομπάμα «μπει κρυφά στην κούρσα για το 2024».

Michelle Obama may already be working on a 2024 White House bid https://t.co/FSXDwl4dyZ pic.twitter.com/xRvNGIDJHU — NY Post Opinion (@NYPostOpinion) January 23, 2024

Σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έχει επαφές με μεγαλοδωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος, ζητώντας τις απόψεις τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Post το χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση του Μπάιντεν με την Μισέλ Ομπάμα δεν είναι πλέον το καλοκαίρι, αλλά πολύ νωρίτερα, μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του τρέχοντος έτους».

Η φήμη για τη Μισέλ Ομπάμα πρωτοξεκίνησε μετά τη συνάντηση του συζύγου της Μπαράκ με τον Μπάιντεν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όπου η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ομπάμα είναι μεταξύ των Δημοκρατικών που φοβούνται την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία.

«Αν η Μισέλ Ομπάμα μπει υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αυτό θα αλλάξει τελείως το παιχνίδι» , δήλωσε η πρώην παρουσιάστρια του Fox TV, Μέγκιν Κέλι.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2023, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (R-Tex) είπε ότι πίστευε ότι η Μισέλ Ομπάμα θα μπορούσε να «εμφανιστεί σαν αλεξιπτωτιστής» στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο και «να σώσει την παρτίδα» την τελευταία στιγμή.

Η ίδια πάντως η πρώην Πρώτη Κυρία κρατά κλειστά τα «χαρτιά» της, αλλά σίγουρα όχι για πολύ.



Πηγή: skai.gr

