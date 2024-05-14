Ευρωεκλογές και για 16άρηδες

Για πρώτη φορά στις φετινές ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου νέοι 16 ετών έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία. Στους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 1.000 αφίσες με τις οποίες οι δεκαεξάρηδες καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες. Ενδεικτικοί τίτλοι στις αφίσες είναι «Έτοιμοι για την πρώτη φορά» και «Δεν ξεχνάς την πρώτη φορά». Η ιδέα για τους τίτλους προέρχεται από φοιτητές της Σχολής Μέσων Ενημέρωσης στην Κολωνία:



Μέλος της ομάδας είναι ο Φάμπιαν Ναβάρο: «Θέλουμε να παρουσιάσουμε τις ευρωεκλογές ως μια θετική, συναρπαστική εμπειρία, τονίζοντας το καινούργιο. Οι νέοι βρίσκονται σε μια περίοδο της ζωής τους στην οποία λαμβάνουν πρώτες σημαντικές αποφάσεις. Στόχος των διφορούμενων τίτλων στις αφίσες είναι ότι η πρώτη φορά στην κάλπη μοιάζει κατά κάποιον τρόπο με το πρώτο φιλί ή την πρώτη σχέση. Θέλουμε οι αφίσες προς τους νέους ψηφοφόρους να μην μοιάζουν με τις άλλες, που απαριθμούν τα πλεονεκτήματα της ΕΕ».

«Όσοι δεν ψηφίζουν, δεν μετρούν»Η Ντελάρα Μπούρκαρντ ενδιαφέρεται για την πολιτική από μαθήτρια, όταν ήταν 15 ετών. Θα ήθελε πολύ να είχε ήδη από τότε δικαίωμα ψήφου. Το 2019, σε ηλικία 26 ετών, έγινε η νεότερη γερμανίδα ευρωβουλευτής και είναι σήμερα για δεύτερη φορά υποψήφια των γερμανών σοσιαλδημοκρατών για τις ευρωεκλογές: «Το δικαίωμα ψήφου από τα 16 είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αντιστάθμιση ενός δημογραφικού μειονεκτήματος, αλλά και την ενίσχυση της φωνής των νέων σε πολιτικό επίπεδο. Ζούμε σε μια κοινωνία που γερνάει. Την ίδια στιγμή όμως οι απόψεις των νέων ακούγονται δημόσια πολύ σπάνια».Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Γερμανία κατέλαβε την τέταρτη θέση στην Ευρώπη το 2022 ως προς το γήρας του πληθυσμού, με μέσο όρο ηλικίας τα 45,8 έτη. Μόνο σε Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Τα στοιχεία δείχνουν κατά συνέπεια από ποιες ηλικιακές ομάδες χαράσσεται η πολιτική. Πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Vodafone δείχνει ότι τρεις στους τέσσερις νέους ηλικίας 14 έως 24 ετών στη Γερμανία δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίοι οι πολιτικοί εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους.Ο καθηγητής Χέρμαν Χόισνερ, πρώην δικαστής του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, ζητά εδώ και δεκαετίες να δοθεί το δικαίωμα ψήφου σε νέους: «Δημοκρατία σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου. Και αυτό δεν συμβαίνει, διότι οι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν. Όσοι δεν ψηφίζουν, δεν μετρούν. Και όσοι δεν μπορούν να ψηφίσουν μπαίνουν στο περιθώριο. Από αυτή την άποψη, είμαστε ακόμη μια ατελής δημοκρατία».Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

