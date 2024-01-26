Η Κολομβία απηύθυνε χθες Πέμπτη διεθνή έκκληση βοήθειας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις περίπου 30 δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορες επαρχίες της χώρας, αλλά και στην πρωτεύουσα Μπογοτά, όπου οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένη περιοχή.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι «ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα αιτήματος διεθνούς βοήθειας» ώστε η χώρα να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις 31 πυρκαγιές οι οποίες μέχρι την Τετάρτη είχαν καταστρέψει περίπου 6.000 στρέμματα δάσους.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο Υδρολογίας, Μετεωρολογίας και Περιβαλλοντικών Μελετών (IDEAM), το 87% της χώρας –η οποία κηρύχθηκε την Τετάρτη σε κατάσταση «φυσικής καταστροφής»-- αντιμετωπίζει «ύψιστο κίνδυνο» από τις πυρκαγιές.

Ο Πέτρο επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ, η Χιλή, το Περού και ο Καναδάς έχουν ήδη απαντήσει στο αίτημα της Κολομβίας.

Συνολικά 31 πυρκαγιές ήταν ενεργές χθες σε πέντε επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία (UNGRD). Τέσσερις από αυτές μαίνονται στην πρωτεύουσα, ενώ μία πυρκαγιά στον λόφο ελ Κάμπλε, στην περιφέρεια της Μπογοτά, πλησιάζει σε κατοικημένη περιοχή.

«Οι άνεμοι την έφεραν κοντά, αλλά απέχει ακόμη περισσότερα από 900 μέτρα από τα σπίτια. Την παρακολουθούμε (…) Αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε σε εκκενώσεις», δήλωσε ο δήμαρχος της Μπογοτά Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν χθες.

Ο καπνός έχει καλύψει το κέντρο της πόλης των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ περισσότεροι από 300 πυροσβέστες, στρατιωτικοί και διασώστες έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Ο δήμαρχος ζήτησε από «τους κατοίκους που βρίσκονται γύρω από τις περιοχές όπου μαίνονται οι πυρκαγιές να φορούν μάσκα», ενώ ανακοίνωσε το κλείσιμο σχολείων και ενός πανεπιστημίου που επηρεάζονται από τους καπνούς. Παράλληλα συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να βάλουν βρεγμένες πετσέτες κάτω από τις πόρτες.

Ο πιο ζεστός Ιανουάριος

Η πολιτική αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις γίνονται «με περιορισμούς» λόγω του καπνού και της πρωινής υγρασίας, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση «εξομαλύνεται». Περίπου 138 πτήσεις επηρεάστηκαν χθες το πρωί, από τις οποίες οι 48 ακυρώθηκαν και 16 ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Άγρια ζώα, πουλιά, σκίουροι, ρακούν εθεάθησαν να αναζητούν καταφύγιο σε αστικές περιοχές.

Η Κολομβία επηρεάζεται από το μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño, το οποίο προκαλεί ρεκόρ ζέστης, ξηρασίας και πυρκαγιές.

«Αυτός ο Ιανουάριος προμηνύεται ο πιο ζεστός, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε», τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Γκισλιάν Εσέβερι διευθύντρια του Ideam, που καταγράφει τις θερμοκρασίες στην Κολομβία εδώ και 30 χρόνια.

Εννέα δήμοι στη βόρεια, την κεντρική και την ανατολική Κολομβία κατέγραψαν την Τρίτη θερμοκρασίες ρεκόρ, που έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Ideam, ενώ κανονικά ο Ιανουάριος είναι ο πιο δροσερός μήνας του έτους.

«Αυτή τη στιγμή 62 δήμοι βρίσκονται σε κατάσταση λειψυδρίας, δηλαδή τα αποθέματα νερού είναι ίσα ή μικρότερα από τη ζήτηση», υπογράμμισε ο Πέτρο.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί 336 πυρκαγιές σε 174 δήμους και τουλάχιστον 66.180 στρέμματα βλάστησης έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Κολομβίας.

