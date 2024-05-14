Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ δίνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Θανάση Γλαβίνα, ο οποίος μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι «ο πιο στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Αποστολάκης ήταν υπουργός του κ. Μητσοτάκη».

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν ψευδή τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι πρόκειται για προσπάθεια να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι «ξεκάθαρα ψεύδη επιστρατεύει πλέον το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην απέλπιδα προσπάθεια που καταβάλει ευελπιστώντας να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Γλαβίνας, εμφανίστηκε στον ΣΚΑΪ (Τρίτη 14/5) και είπε ανερυθρίαστα ότι «ο πιο στενός συνεργάτης (του Στ. Κασσελάκη), ο κ. Αποστολάκης, ήταν Υπουργός του κ. Μητσοτάκη». Πρόκειται φυσικά για ψέμα και διαστρέβλωση:

- Το 2021 ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε προτείνει στον Ευ. Αποστολάκη να αναλάβει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

- Ο Ευ. Αποστολάκης είχε θέσει ως απαράβατο όρο τη διακομματική συναίνεση για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο. Αυτή δεν υπήρξε και ο Ευ. Αποστολάκης απέρριψε την πρόταση υπουργοποίησης».



