Ουκρανία: Αναδίπλωση ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι μετακινεί στρατεύματα από τις θέσεις που κατείχαν στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), λόγω των σφοδρών πυρών από τις ρωσικές δυνάμεις, που σφίγγουν ασφυκτικά τον κλοιό γύρω τους.

«Σε ορισμένους τομείς στις περιοχές Λουκιάντσι και Βοβτσάνσκ, μονάδες μετακινήθηκαν σε πιο πλεονεκτικές θέσεις εξαιτίας εχθρικών πυρών και επιθέσεων, προκειμένου να διαφυλάξουμε τις ζωές των στρατιωτών μας και να αποφύγουμε απώλειες», αναφέρει η ανακοίνωση του ουκρανικού επιτελείου.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ υποστήριζε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σταθεροποιούν σταδιακά την κατάσταση στο Χάρκοβο, ενώ έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων κοντά στη Σούμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

