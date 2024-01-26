Δικαστήριο της Μόσχας παρέτεινε σήμερα κατά δύο μήνες, ως τις 30 Μαρτίου, την προσωρινή κράτηση του Έβαν Γκέρσκοβιτς, του Αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal που συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου του 2023 στη Ρωσία ως ύποπτος για "κατασκοπεία", κατηγορία που έχει απορρίψει η υπεράσπισή του.

"Η περίοδος της κράτησης του Έβαν Γκέρσκοβιτς (...) παρατάθηκε κατά δύο μήνες (...) ως τις 30 Μαρτίου 2024", αναφέρει σε ανακοίνωση που ανήρτησε στην εφαρμογή Telegram η υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου Λεφορτόφσκι.

Η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνεται ο 32χρονος δημοσιογράφος να ακούει την απόφαση που ανακοινώνει μια δικαστής με σταυρωμένα τα χέρια.

‼️🇷🇺🇺🇸 The Lefortovo Court in #Moscow extended the detention of The Wall Street Journal journalist, U.S. citizen Evan Gershkovich, until the end of March.



He was detained last year on charges of espionage.



This information was provided by the court's press service. #USA pic.twitter.com/Alv1sARHxZ — Maimunka News (@MaimunkaNews) January 26, 2024

Στο δικαστήριο μεταφέρθηκε με ένα λευκό βαν και κατά την είσοδό του συνοδευόταν από άνδρα με καλυμμένο το πρόσωπο και αστυνομικούς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν εκεί.

Ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, ο οποίος είχε στο παρελθόν εργαστεί και για το AFP στη Μόσχα, συνελήφθη από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας FSB στη διάρκεια ρεπορτάζ που έκανε στην Γεκατερίνμπουργκ, στα Ουράλια, τον Μάρτιο του 2023.

Κατηγορείται για κατασκοπεία, έγκλημα για το οποίο μπορεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών, αλλά απορρίπτει την κατηγορία, όπως και οι ΗΠΑ, η εφημερίδα του, η οικογένεια και το περιβάλλον του.

Η Ρωσία δεν έχει τεκμηριώσει τις κατηγορίες αυτές, ούτε έχει προσκομίσει δημοσίως αποδεικτικά στοιχεία και όλη η διαδικασία έχει χαρακτηριστεί απόρρητη.

Τα τελευταία χρόνια Αμερικανοί πολίτες έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί σε βαριές ποινές στη Ρωσία, και η Ουάσινγκτον, η οποία υποστηρίζει το Κίεβο μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, κατηγορεί τη Μόσχα ότι θέλει να τους ανταλλάξει με Ρώσους κρατούμενους στις ΗΠΑ.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι "ελπίζει" σε συμφωνία που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση του Γκέρσκοβιτς και του Αμερικανού πρώην πεζοναύτη Πολ Γουίλαν, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή στη Ρωσία από το 2018.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.