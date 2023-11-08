Αvώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, με καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των πυραυλικών συστημάτων της οργάνωσης, «εξουδετέρωσαν» οι δυνάμεις των IDF στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο Mohsen Abu Zina έπεσε νεκρός απο πλήγμα μαχητικού αεροσκάφους των IDF, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

לוחמי צה"ל ממשיכים לפעול בעומק הרצועה, לחסל מחבלים ולהכווין כלי טיס לתקיפות תשתיות טרור.



מטוס קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן חיסל את מחסן אבו-זינה, ששימש כראש מחלקת התעשיות ואמצעי הלחימה במטה הייצור של חמאס >> pic.twitter.com/WQ5BI0aA4f — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 8, 2023

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα στρατεύματα των IDF εντόπισαν έναν τρομοκρατικό πυρήνα που σχεδίαζε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς πυραύλους. Η ισραηλινή αεροπορία σκότωσε αρκετούς τρομοκράτες, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην καρδιά της Γάζας

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται σήμερα οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στο κέντρο της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους, όπου η κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, γίνεται όλο και πιο καταστροφική έπειτα από ένα μήνα φονικού πολέμου.

Τα στρατεύματα βρίσκονται πλέον «στην καρδιά» της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της λωρίδας, όπου οι χερσαίες μάχες και η εκστρατεία βομβαρδισμού εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες για «να καταστραφεί η Χαμάς», δήλωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ.

«Δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική εκεχειρία χωρίς την επιστροφή των ομήρων», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός. Περισσότεροι από 240 άνθρωποι απήχθησαν, σύμφωνα με το Ισραήλ, την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, που προκάλεσε το ξέσπασμα του πολέμου.

Τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση αυτή, στην πλειονότητά τους άμαχοι που έχασαν τη ζωή τους την ίδια ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, η οποία ήταν η πιο αιματηρή στην ιστορία του Ισραήλ.

Από την παλαιστινιακή πλευρά, περισσότεροι από 10.300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι και ανάμεσα στους οποίους 4.237 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 7 Οκτωβρίου στη Γάζα, σύμφωνα με το χθεσινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

«Υπερπλήρη κοιμητήρια»

Η υπηρεσία επικοινωνίας της Χαμάς στη Γάζα υποστήριξε χθες, Τρίτη, το βράδυ μέσω της πλατφόρμας Telegram πως τα κοιμητήρια «είναι υπερπλήρη και δεν υπάρχει πια χώρος για τις ταφές».

Μπροστά στην καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί σ' αυτό το μικρό πολιορκημένο έδαφος, οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός πολλαπλασιάστηκαν από την πλευρά του ΟΗΕ, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ηγετών του αραβικού κόσμου και άλλων χωρών.

«Τα αδιάκοπα αιτήματά μας για άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός έμειναν αναπάντητα», δήλωσε χθες το βράδυ η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η οποία ανακοίνωσε το θάνατο ενός εργαζομένου της σε βομβαρδισμό εναντίον του προσφυγικού καταυλισμού του Σάτι, στην περιφέρεια της Πόλης της Γάζας.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) κάλεσε τα μέρη να βάλουν τέλος στα βάσανα των αμάχων και εξέφρασε τη λύπη της για μια «ηθική αποτυχία». Ο οργανισμός αυτός ανακοίνωσε χθες πως μία από τις οχηματοπομπές της με ανθρωπιστική βοήθεια προς το νοσοκομείο αλ-Κουντς της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου έγινε στόχος πυρών, την προέλευση των οποίων δεν διευκρίνισε.

«Δεν είναι οι συνθήκες στις οποίες μπορεί να δουλέψει το ανθρωπιστικό προσωπικό», δήλωσε ο Ουίλιαμ Σόμπουργκ, τοπικός αξιωματούχος της ΔΕΕΣ.

Σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA), το οποίο επικαλείται τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, 192 μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου.

Η ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός απορρίφθηκε επίσης από τις ΗΠΑ, στενούς συμμάχους του Ισραήλ, οι οποίες προτείνουν μάλλον «ανθρωπιστικές παύσεις» και επιμένουν «στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, οι οποίοι συνεδριάζουν στο Τόκιο, επιδιώκουν σήμερα να απευθύνουν κοινή έκκληση για «ανθρωπιστικές παύσεις».

Για τους 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, η απελπισία είναι έντονη έπειτα από ένα μήνα αδιάκοπων βομβαρδισμών.

«Σταματήστε αυτή τη μηχανή της καταστροφής. Σώστε μας», ζήτησε χθες ο Χισάμ Κούλαμπ, εκτοπισμένος Παλαιστίνιος που οι βομβαρδισμοί τον βρήκαν και στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του εδάφους.

Στο Ισραήλ, ο πληθυσμός απέτισε χθες φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου που προκάλεσε τραύμα στη χώρα.

«Οι ωμότητες άφησαν μια τρομερή ουλή, τραύματα σε προσωπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο Άσερ Κοέν, ο πρόεδρος του εβραϊκού πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, πτυχιούχοι του οποίου σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.