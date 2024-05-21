Ισπανία: Τον Ιούνιο θα αποσταλούν στην Ουκρανία 10 άρματα μάχης και πυραύλοι Patriot

Η Ισπανία θα παραδώσει στην Ουκρανία εντός Ιουνίου νέα παρτίδα γερμανικής κατασκευής αρμάτων μάχης Leopard 2A4, καθώς και πυραύλους για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας στη Μαδρίτη.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες επιβεβαίωσε την επικείμενη παράδοση κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με τον Aμερικανό ομόλογό της Λόιντ Όστιν, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών της.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ έστειλε 10 τέτοια άρματα στον ουκρανικό στρατό πέρυσι και τον Μάρτιο ανήγγειλε πως θα διαθέσει επιπλέον 19 φέτος, τα πρώτα 10 ως τα τέλη του Ιουνίου και τα υπόλοιπα εννέα εντός Σεπτεμβρίου.

Τα αποθέματα του ισπανικού στρατού περιλαμβάνουν περίπου εκατό Leopard 2A4. Το τεθωρακισμένο κύριας μάχης των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων είναι το αρκετά πιο σύγχρονο Leopard 2A6· διαθέτει περίπου 200 άρματα.

Η κυρία Ρόμπλες τόνισε χθες ότι η Μαδρίτη συνεχίζει να κάνει «μεγάλες προσπάθειες» για να υποστηρίξει τον στρατό της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναφερόμενη ιδίως στην εκπαίδευση ουκρανών στρατιωτικών και υποσχόμενη πως η βοήθεια της Ισπανίας θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

