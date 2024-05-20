Σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Τις πρώτες στιγμές της άφιξης των σωστικών ομάδων στα συντρίμμια του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και των συνοδών του καταγράφει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Δευτέρας.

Μέσα από την πυκνή βλάστηση, οι διασώστες αντικρίζουν απόλυτη καταστροφή, καθώς το ελικόπτερο έχει διαλυθεί, και κλαίνε σοκαρισμένοι φωνάζοντας ο ένας στον άλλον, ενώ εντοπίζονται σοροί, οι οποίες έχουν καλυφθεί ψηφιακά στο βίντεο.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από σχεδόν 18 ώρες ερευνών, εντοπίστηκε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν.

Θρήνος επικρατεί σε όλο το Ιράν για τον θάνατο του δημοφιλούς προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, αλλά και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη.

Λαοθάλασσες ανθρώπων βγήκαν στους δρόμους στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, για να θρηνήσουν για το δυστύχημα. Είναι ενδεικτικό ότι το ιρανικό πρακτορείο Tansim φαίνεται να εμφανίζει το ελικόπτερο να βρίσκεται άθικτο στον παράδεισο.

Οι τελετές για την κηδεία του προέδρου του Ιράν, θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη από την πόλη Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά, ανακοίνωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο Irna.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον πρόεδρο και τα πρόσωπα που τον συνόδευαν στο ταξίδι του θα γίνει αύριο το πρωί στις 9.30 (τοπική ώρα, 08.00 ώρα Ελλάδας) στην Ταμπρίζ και στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στην Τεχεράνη, όπου θα συνεχιστούν οι τελετές, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον υπουργό Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί.

