Περού: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε δύο δυστυχήματα με επιβατικά βαν

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Περού σε δύο δυστυχήματα με επιβατικά βαν, τα οποία σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Δέκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 16 τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα όταν επιβατικό βαν συγκρούστηκε με νταλίκα στην περιοχή Πάσκο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Την προηγούμενη νύχτα, επιβατικό βαν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Άνκας (δυτικότερα), παρασύροντας στον θάνατο εννέα επιβαίνοντες. Έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Περού και αποδίδονται συνήθως σε υπερβολική ταχύτητα, στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, σε απουσία σηματοδότησης σε ορισμένες περιοχές, καθώς και σε πλημμελείς ελέγχους από την αστυνομία. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών, 3.138 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2023 σε τροχαία δυστυχήματα στο Περού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο με περίπου 40 επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή Αγιακούτσο, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.