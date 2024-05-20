Παρά την επιστροφή του Προμηθέα από το -26 και το buzzer beater του Χέιλ από το κέντρο που έστειλε το ματς στην παράταση, ο Άρης νίκησε 89-85 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά.

Το ματς

Ντέρμπι ήταν από τις πρώτες κατοχές η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (16-16), μέχρι το 8’. Ωστόσο, στο τελευταίο δίλεπτο ο Άρης έσφιξε την άμυνά του και με τους Μποχωρίδη και Χάρελ έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +5 (21-16).

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τους Ντε Σόουζα και Τολιόπουλο να τους στέλνουν στο +7 (28-21), στο 13’. Η απάντηση των Πατρινών ήρθε από Ετσενίκε και Κάουαν, φέρνοντας το ματς στο καλάθι (30-28), όμως οι «κίτρινοι» αντέδρασαν και με τους Χάρελ και Κατσίβελη πήραν ξανά τα ηνία και πήγαν στα αποδυτήρια με το +8 (41-33).

Εκρηκτικό ξεκίνημα και καταιγιστικό από τον Άρη στο δεύτερο μέρος με πρωταγωνιστές τους Γκάλινατ και Ντε Σόουζα, οι οποίοι τον έσπρωξαν σε επιμέρους σκορ 13-2, για το +19 (54-35), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη συνέχισαν στον ίδιο ξέφρενο ρυθμό και με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο εκτόξευσαν τη διαφορά στο +26 (68-42), στο 28’. Στον εναπομείναντα χρόνο δεν άλλαξε κάτι δραματικά, με τους «κίτρινους» να κλείνουν την τρίτη περίοδο στο +23 (68-45).

Ο Άρης μπήκε πολύ νωθρά στο τέταρτο δεκάλεπτο, κάνοντας εύκολα λάθη, με τον Προμηθέα να το εκμεταλλεύεται και με μπροστάρηδες τους Χέιλ και Χάμιλτον να κάνει επιμέρους σκορ 2-15 και να ρίχνει τη διαφορά (70-60), μέχρι το 35’. Οι «κίτρινοι» ξεκόλλησαν με βολές του Σταρκ, αλλά με τρίποντα των Κάουαν και Χέιλ, οι Πατρινοί έκαναν σερί 8-0 και πλησίασαν ακόμη περισσότερο (72-68), στο 38’. Με τρίποντο του Σταρκ οι γηπεδούχοι πήραν νέα «ανάσα», αλλά ο Χάμιλτον έφερε το ματς στο καλάθι (75-73), στα 42’’ πριν τη λήξη. Ακολούθησαν άστοχα τρίποντα από Τολιόπουλο και Χέιλ, με τον πρώτο κερδίζει βολές στα 4,2’’, κάνοντας 1/2 από τη γραμμή, αλλά τον Χέιλ να ευστοχεί σε buzzer beater σχεδόν από το κέντρο και να στέλνει το ματς στην παράταση, διαμορφώνοντας το 76-76!

Με πρωταγωνιστή τον Ντε Σόουζα ο Άρης ξέφυγε στο +4 (82-78) στην αρχή του έξτρα πεντάλεπτου, με τον Προμηθέα να απαντά με σερί 5-0 για το προβάδισμα (82-83), στο 43’. Ο Ανγκολέζος σέντερ έβαλε ξανά μπροστά (85-83) τους «κίτρινους», με τον Καραγιαννίδη να ισοφαρίζει (85-85), στο 44’.

Στη συνέχεια, ο Τολιόπουλος κέρδισε αντιαθλητικό πριν την επαναφορά βάζοντας τη βολή και μετά έκανε 2/2 σε νέο φάουλ που του έγινε, στέλνοντας τους γηπεδούχους στο +3 (88-85). Ακολούθησε κλέψιμο του Γκάλινατ στον Χέιλ, με τον Τολιόπουλο να κάνει 1/2 από τη γραμμή, για το +4 (89-85), στα 3,5’’ πριν τη λήξη, διαμορφώνοντας και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 41-33, 68-45, 76-76 κ.δ., 89-85 παρ.

