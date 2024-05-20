Τέταρτη μεγαλύτερη «ψαλίδα» σε αυξήσεις τιμών τροφίμων σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε ένα μήνα η Ελλάδα θα συμπληρώσει ένα χρόνο πολύ υψηλότερου πληθωρισμού τροφίμων από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, μια «θλιβερή» επέτειος.

Ήταν Ιούνιος του 2023 όταν Ελλάδα και Ευρωζώνη είχαν τον ίδιο πληθωρισμό τροφίμων, στο 12,6%. Από τότε η χώρα μας...πάτησε γκάζι και μην την είδατε.

Ο Απρίλιος έκλεισε με σχεδόν τριπλάσια αύξηση τιμών τροφίμων στην Ελλάδα από ότι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, 5,3% έναντι 1,9%.

Πρόκειται για τη 4η μεγαλύτερη ψαλίδα από τον Ιανουάριο του 2005 που υπάρχουν στοιχεία !!! Μεγαλύτερη ήταν μόνο :

τον Ιούλιο του 2009 με 3,9 μονάδες

τον Απρίλιο του 2002 με 3,8 μονάδες

τον Μάρτιο του 2024 με 3,6 μονάδες



Διόλου τυχαία η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να στείλει επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητώντας την παρέμβαση της Επιτροπής, σε μια έμμεση παραδοχή πάντως ότι η χώρα μας είναι τελικά μπανανία και οι πολυεθνικές όντως κάνουν ό,τι θέλουν.



Το 5,3% αποτελεί τη 2η μεγαλύτερη αύξηση τιμών στη ζώνη του ευρώ πίσω μόνο από τη Μάλτα που βρέθηκε στο 5,9%.



Ο μεγαλύτερος "υπαίτιος" είναι φυσικά το ελαιόλαδο , η τιμή του οποίου στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Απρίλιο 63,7% φέρνοντας την Ελλάδα στην 2η θέση πίσω από την Ισπανία που είδε αυξήσεις 68,1%. Ο κοινοτικός μέσος όρος στο 52,2%.

Πριν από 10 ημέρες η μεγαλύτερη αγροτική ένωση της Ισπανίας, της μεγαλύτερης παραγωγού ελαιόλαδου στον πλανήτη, ανακοίνωσε ότι ενδεχομένως να εμφανιστούν ελλείψεις το β' εξάμηνο του έτους. Η Ισπανία θα παράξει φέτος περίπου 845.000 τόνους λαδιού έναντι 1,4εκατ. κατά μέσο όρο την περίοδο 2017-2021.



Δεύτερη θέση και στα αβγά όπου το πρόβλημα συνεχίζεται. Αύξηση 1,9% στην Ελλάδα , μείωση 0,5% στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Μόνο η Δανία ψηλότερα με 3,8%.

Η γρίπη των πτηνών σε χώρες όπως η Αμερική και οι μεγάλες θερμοκρασίες σε χώρες όπως το Μεξικό είχαν αποτέλεσμα το θάνατο εκατομμυρίων πτηνών μειώνοντας την προσφορά.

Ταυτόχρονα αυξήθηκε και η ζήτηση καθώς πολύς κόσμος στρέφεται στα αβγά για την απαραίτητη πρωτεΐνη εξαιτίας της μεγάλης ανόδου στις τιμές των κρεάτων.



Βίοι αντίθετοι και στα λαχανικά. Αύξηση πληθωρισμού στην Ελλάδα σχεδόν 50% σε ένα μήνα και στο 5,9% από 4% τον Μάρτιο. Μείωση στην Ευρωζώνη -0,3% αν και 14 φορές χαμηλότερη σε σχέση με το -4,3% του Μαρτίου.

Επιστήμονες του Ινστιτούτου Έρευνας Κλιματικών Επιπτώσεων του Πότσνταμ ανακοίνωσαν ότι οι μελέτες τους δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξάνει τις τιμές των τροφίμων από 0,9% έως 3,2% κάθε χρόνο έως το 2035!

Για την ιστορία μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των λαχανικών τον Απρίλιο είδαν μόνο οι Ιρλανδοί καταναλωτές.

Παρεμπιπτόντως «χρυσά» πληρώνουμε και τα φρούτα με την 4η μεγαλύτερη αύξηση τιμών στην Ευρωζώνη.



Η αύξηση της ζήτησης λόγω του ορθόδοξου Πάσχα, οι επιτήδειοι που πάντοτε βάζουν το χέρι τους και οι ελλείψεις οδήγησαν τον πληθωρισμό των αμνοεριφίων στην Ελλάδα στον υπερδιπλασιασμό τον Απρίλιο από το 4,8% στο 9,9%.

Κι αν δεν υπήρχε και το καλάθι του Πάσχα στο οποίο και οι τιμές ήταν κάτω από 10€/κιλό , ποιος ξέρει που θα σταματούσε το κοντέρ. Αποτέλεσμα ; 3η θέση εδώ πίσω από το 18,2% της Κροατίας και το 10% της Κύπρου.



Μικρότερο μεν , «πάρτι» δεν έγινε και με το χοιρινό κρέας τον Απρίλιο. Επιτάχυνση πληθωρισμό από το 3,6% στο 6,1% για την Ελλάδα. Στο 2,8% η Ευρωζώνη. Ούγγροι, Κροάτες,Ρουμάνοι, Ολλανδοί και Λουξεμβούργιοι βίωσαν πάντως μεγαλύτερα σοκ.



Ο πρωταθλητισμός συνεχίστηκε και στα θαλασσινά και τα ψάρια κι εδώ με επιτάχυνση των αυξήσεων στις τιμές. Ο Απρίλιος έκλεισε με 6,7% από 5,7% και η Ελλάδα βρέθηκε στην 4η θέση, κοιτώντας με το κυάλι το 1,7% της Ευρωζώνης.

Σε δεινότερη θέση μόνο Ρουμάνοι, Κροάτες και Αυστριακοί. Η αύξηση στις τιμές των τροφών για τα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών αλλά και νηστείες Χριστιανών και Μουσουλμάνων έβαλαν το χέρι τους στην αύξηση των τιμών μεταξύ άλλων.



Μια από τις πιο ευαίσθητες καλλιέργειες είναι τα αμπέλια.

Σε ένα ενδεχόμενο αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 2 βαθμούς, οι πρώτοι που θα πληγούν είναι οι οινοπαραγωγοί έχει προειδοποιήσει η Αμερικανική Ακαδημία επιστημών.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες συρρικνώνουν την παγκόσμια οινοπαραγωγή περίπου 7% το χρόνο σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς. Τα δεδομένα αυτά εξηγούν εν μέρει το 8,1% του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Απρίλιο έναντι 2,5% στην ζώνη του ευρώ. 5η θέση μπροστά από τους επίσης Ανατολικοευρωπαίους Κροάτες, Βούλγαρους, Εσθονούς και Ρουμάνους.

Παρ'όλα αυτά υπάρχουν πολλά προϊόντα στα οποία η χώρα μας τα πάει καλύτερα από την Ευρωζώνη όπως :

Ελλάδα Ευρωζώνη

Ψωμί -0,7% 1,5%

Γιαούρτι -2,5% -0,7%

Βούτυρο -1,5% 3,3%

Πατάτες 8,6% 10,8%

Ζάχαρη -12,4% -1,5%







Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.