Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι του Σαββάτου (18/5) σε οικισμό των Μεγάρων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 27χρονος για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Παρασκευής (17/5) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 27χρονο μαζί με ένα συνεργό του κατά τη διαφυγή τους με όχημα μετά από διάρρηξη ενός διαμερίσματος σε πολυκατοικία στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο. Μάλιστα σύμφωνα με την δήλωση του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος το χρηματοκιβώτιο περιείχε 15 χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα αξίας 25 χιλιάδων ευρώ.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα, το οποίο παραβίασε αρκετούς κόκκινους σηματοδότες, σε ασφαλή απόσταση και σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής ταυτοποίησαν τον 27χρονο ως κατηγορούμενο για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις.

'Αμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής εντόπισαν το σπίτι του σε οικισμό των Μεγάρων τον 27χρονο και τον ακινητοποίησαν ενώ εντοπίστηκε και το όχημα διαφυγής των δραστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση του συνεργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

