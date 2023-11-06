Λογαριασμός
Πάνω από 10.000 Παλαιστίνιοι νεκροί, περισσότερα από 4.000 παιδιά

Το τελευταίο 24ωρο οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν τουλάχιστον 450 στόχους της Χαμάς

Γάζα

Τουλάχιστον 10.022 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και 4.104 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πυρά από τις 7 Οκτωβρίου στην Λωρίδα της Γάζας , ανακοίνωσε το υπό την Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον IDF, μόνο το τελευταίο 24ωρο οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν τουλάχιστον 450 στόχους της Χαμάς, η πλειοψηφία των οποίων ήταν μέσα στην πόλη της Γάζας.

