Τουλάχιστον 10.022 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και 4.104 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πυρά από τις 7 Οκτωβρίου στην Λωρίδα της Γάζας , ανακοίνωσε το υπό την Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον IDF, μόνο το τελευταίο 24ωρο οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν τουλάχιστον 450 στόχους της Χαμάς, η πλειοψηφία των οποίων ήταν μέσα στην πόλη της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.