Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7, που συνεδριάζουν στο Τόκιο, διαβεβαίωσαν σήμερα πως οι χώρες τους θα παραμείνουν «ενωμένες» στη «σθεναρή υποστήριξή τους» στην Ουκρανία μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας, «παρά την τρέχουσα διεθνή κατάσταση» –υπαινικτική αναφορά στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς–,όπως ανακοίνωσε η ιαπωνική διπλωματία.

Τόνισαν πως θα συνεχίσουν να επιβάλλουν μαζί «αυστηρές κυρώσεις» στη Μόσχα, πως θα επιταχύνουν τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας «μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα» και ότι θα συνεχίσουν να «εργάζονται» προκειμένου να υπάρξει «ειρηνευτική διαδικασία», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας.

Το Κίεβο φοβάται ολοένα περισσότερο την «κόπωση» στις χώρες που το υποστηρίζουν, την ώρα που η αντεπίθεση που άρχισε τον Ιούνιο δεν απέφερε παρά πολύ περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι τώρα και η πιθανότητα μακρόχρονου πολέμου φθοράς μεγεθύνεται.

Παρά τη νέα σύρραξη στην Εγγύς Ανατολή είναι σημαντικό η G7 να πει ξεκάθαρα στη διεθνή κοινότητα πως η δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία δεν θα ατονήσει «ποτέ», ανέφερε η επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Γιόκο Καμικάουα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών της.

Οι ΥΠΕΞ των κρατών μελών της G7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδάς) φέρονται να σκοπεύουν να καλέσουν να υπάρξουν «ανθρωπιστικές παύσεις» των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με μια από αυτές, έγιναν «εποικοδομητικές συνομιλίες» χθες Τρίτη, την πρώτη ημέρα των εργασιών, και αναμένεται επίσης να εκδηλωθεί «ενότητα» ως προς το ζητούμενο να αυξηθεί «επειγόντως» η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.