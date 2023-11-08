Οι ψηφοφόροι στην πολιτεία Οχάιο –στην οποία κυβερνούν οι Ρεπουμπλικάνοι– ενέκριναν χθες Τρίτη την πρόταση αναθεώρησης του πολιτειακού Συντάγματος ώστε να εγγραφτεί στον θεμελιώδη νόμο η προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση, νέα νίκη για όσους και όσες το υπερασπίζονται και, δυνητικά, ένδειξη για την πολιτική ατμόσφαιρα ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών του 2024.

Κατά τις προβλέψεις των τηλεοπτικών δικτύων CNN και ABC News, το «ναι» επικράτησε. Η αναθεώρηση εγγυάται το δικαίωμα στον καθένα και στην καθεμία να «παίρνει και να εφαρμόζει» ίδιες αποφάσεις για ζητήματα όπως είναι η άμβλωση, η αντισύλληψη, η θεραπεία γονιμότητας, η αποβολή.

Οι προβλέψεις για το αποτέλεσμα προκάλεσαν έκρηξη χαράς σε συγκέντρωση συμμαχίας υπέρ των αμβλώσεων στην Κολόμπους, πρωτεύουσα της μεσοδυτικής πολιτείας.

«Το να κερδίσουμε ήταν η μοναδική επιλογή και την κάναμε μαζί!», τόνισε οργανώτρια από το βήμα, επευφημούμενη από το πλήθος, «είναι τα δικά μας σώματα, τα δικά μας δικαιώματα!», συμπλήρωσε δεύτερη.

Τα δυο στρατόπεδα διεξήγαγαν σκληρή εκστρατεία, δαπανώντας εκατομμύρια δολάρια και αγοράζοντας χρόνο για αληθινό καταιγισμό τηλεοπτικών διαφημίσεων, ενώ έστειλαν επίσης χιλιάδες εθελοντές και εθελόντριες να χτυπήσουν τις πόρτες ψηφοφόρων για να τους στρατεύσουν το καθένα στη δική του υπόθεση.

Η ψηφοφορία-δοκιμασία παρακολουθείτο στενά σε όλη τη χώρα, ιδίως διότι επιτρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα για την τάση ενόψει των εκλογών του 2024.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. «Η δημοκρατία νίκησε», τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. Το «ακραίο και επικίνδυνο» σχέδιο των πολέμιων της άμβλωσης βρίσκει αντίθετη «τη συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών», έκρινε.

Το Οχάιο προστέθηκε στις πολιτείες –όπου κυβερνούν τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι– που από πέρυσι τάχθηκαν σε ψηφοφορίες υπέρ της προστασίας του δικαιώματος στην άμβλωση, προς κατάπληξη της αμερικανικής δεξιάς.

Το ζήτημα αυτό προκαλεί μεγάλη κινητοποίηση. Ακόμα και μεταξύ όσων λένε πως δεν ενστερνίζονται προοδευτικές ιδέες, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από ορισμένες πολιτείες αντιμετωπίζονται ως υπερβολικά ριζοσπαστικά μέτρα.

Αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναίρεσε τη συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση σε ομοσπονδιακή κλίμακα το καλοκαίρι του 2022, για το ζήτημα κλήθηκαν να νομοθετήσουν οι πολιτείες. Κάποιες το περιόρισαν ή απαγόρευσαν την άμβλωση εντελώς, άλλες το ενίσχυσαν. Στο Οχάιο, προσπάθεια της δεξιάς να περιπλέξει τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, ιδίως για το ζήτημα της άμβλωσης, απέτυχε τον Αύγουστο.

Υπερασπιστές του κατάφεραν να συγκεντρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές ώστε να οργανωθεί δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του πολιτειακού Συντάγματος ώστε να είναι κατοχυρωμένο. Σκοπό είχαν να ακυρωθεί νόμος που τέθηκε σε ισχύ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και απαγόρευσε την άμβλωση στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμα κι αν η κύηση οφειλόταν σε βιασμό ή αιμομιξία, από τη στιγμή που μπορεί να εντοπιστεί ο κτύπος της καρδιάς του εμβρύου. Δηλαδή περί τις έξι εβδομάδες της κύησης, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις μια γυναίκα δεν γνωρίζει καν ακόμη πως είναι έγκυος.

Ο επίμαχος νόμος έχει ανασταλεί, εξαιτίας δικαστικής μάχης. Κατά συνέπεια, η άμβλωση στο Οχάιο παραμένει νόμιμη ως περίπου την 22η εβδομάδα της κύησης.

Όμως, το διάστημα που εφαρμόστηκε ο ακραία περιοριστικός νόμος, κορίτσι 10 ετών, που άφησε έγκυο ο βιαστής του, χρειάστηκε να πάει στη γειτονική Ιντιάνα για να κάνει άμβλωση. Η υπόθεση σόκαρε την πολιτεία — και τη χώρα ολόκληρη.

Στο μεταξύ, στην κοινωνικά πολύ συντηρητική πολιτεία Κεντάκι, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ κατάφερε να επανεκλεγεί για τέσσερα χρόνια, επικρατώντας του Ντέιβιντ Κάμερον, σύμφωνα με προβλέψεις αμερικανικών ΜΜΕ. Ο κ. Μπεσίαρ μετέτρεψε την προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση σε κεντρικό άξονα της εκστρατείας του.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν τού τηλεφώνησε αμέσως για να τον συγχαρεί.

Παράλληλα στη Βιρτζίνια, όπου διεξήχθησαν πολιτειακές βουλευτικές εκλογές, αν επικρατήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι ο κυβερνήτης Γκλεν Γιάνγκιν ενδέχεται να προσπαθήσει να προχωρήσει στην επιβολή μέτρων περιορισμού του δικαιώματος στην άμβλωση.

Είναι χαρακτηριστικό πως το 2020 στο Οχάιο είχε επικρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με διαφορά οκτώ μονάδων, ενώ στο Κεντάκι είχε θριαμβεύσει με διαφορά 25 μονάδων, χωρίς αυτό να αποτρέψει την ήττα του.

Οι ψηφοφορίες σε αυτές τις δυο πολιτείες διεξήχθησαν ενώ δεν απομένουν παρά δέκα εβδομάδες μέχρι την έναρξη, στην Άιοβα, των εσωκομματικών ψηφοφοριών για την ανάδειξη των υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.