«Ολα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου», ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Η δήλωση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έρχεται μετά την ανακοίνωση ότι ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, τόσο για στελέχη της Χαμάς όσο και για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει πως «η αποστολή του ΔΠΔ, ως ανεξάρτητου διεθνούς θεσμού, είναι η δίωξη των σοβαρότερων εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου».

«Σημειώνω την απόφαση του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να αιτηθεί εντάλματα σύλληψης ενώπιον του προδικαστικού τμήματος Ι του ΔΠΔ κατά των Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ, Ισμαήλ Χανίγια, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και Γιοάβ Γκάλαντ. Η εντολή του ΔΠΔ, ως ανεξάρτητου διεθνούς θεσμού, είναι η δίωξη των σοβαρότερων εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Ολα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου», αναφέρει αναλυτικά στη δήλωσή του ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

