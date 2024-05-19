Δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη» ότι υπάρχουν επιζώντες στον τόπο της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 212 στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν και άλλοι αξιωματούχοι, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι «δυστυχώς» φαίνεται πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, προσθέτοντας ότι το ελικόπτερο απανθρακώθηκε εντελώς.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου ανεφερε ότι ειχε εντοπιστεί το ελικόπτερο όμως η κατάσταση δεν είναι καλή και οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες έμοιαζαν λιγοστές.

Το ελικόπτερο συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή του Ιράν κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν εν μέσω πυκνής ομίχλης

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου αυτή την ώρα ομάδες έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής.

Νωρίτερα αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης επιβεβαίωσε ότι τουρκικό ντρόουν που συμμετείχε στις έρευνες, εντόπισε με θερμική κάμερα "πηγή θερμότητας και υπήρχαν υποψίες πως επρόκειτο για τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Θρίλερ μέχρι αργά το βράδυ

Αντικρουόμενες ήταν μεχρι χθες βράδυ οι πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών τόσο για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου όσο και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιβαίνοντες. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι βρέθηκε από ομάδες έρευνας το ελικόπτερο ενώ λίγο αργότερα η Ερυθρά Ημισέληνος διέψευσε την είδηση.

Νωρίτερα Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι είχε γίνει επαφή με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Ο αξιωματούχος είπε ότι έχει γίνει επαφή σε αρκετές περιπτώσεις.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί και τον υπουργό Εξωτερικών συνετρίβη σήμερα περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης, καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη με τους διασώστες να προσπαθούσα να φθάσουν στο σημείο του συμβάντος.

Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραϊσί οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

#BREAKING #Iran - More footage coming from the area where the #helicopter carrying #Iranian President Raisi crashed, where there is dense fog and it's almost dark. #Rescue teams say they are close to locate the #crash site. pic.twitter.com/2bDRtnflcx — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@Anatolia_Today) May 19, 2024

Εξαιρετικά δύσκολες οι έρευνες

Οι προσπάθειες διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες καθώς στην περιοχή που είναι εξαιρετικά δύσβατη, επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες με πυκνή ομίχλη.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Additional Military, Emergency, and Search-and-Rescue Teams continue to arrive at a Base Camp established near the Northwestern Iranian City of Jolfa, near where the Helicopter carrying President Ebrahim Raisi is believed to have Crashed. However, due to Rain and Mud the movement… pic.twitter.com/SKFJxhtNr2 — OSINTdefender (@sentdefender) May 19, 2024

"Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή... ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα", μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

HAPPENING NOW: Iranian rescue teams are currently searching for the helicopter carrying President Ebrahim Raisi which reportedly crashed on Sunday.



The teams could be seen searching through thick fog on mountain roads and hillsides.



Iranian state media is currently calling on… pic.twitter.com/l3wGTnsnbv — Collin Rugg (@CollinRugg) May 19, 2024

Οι ομάδες διάσωσης αναμένεται να φθάσουν στο πιθανό σημείο της συντριβής αργότερα, σήμερα το βράδυ.

Ο Ραϊσί είχε μεταβεί σήμερα στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει το φράγμα Κιζ-Καλεσί, το μεγαλύτερo κοινό έργο ύδρευσης μεταξύ του Iράν και του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV.

Search and rescue teams are yet trying to locate the helicopter carrying Iranians president,#Iran pic.twitter.com/NIGeItmd8H — Rajpoot Bhai (@RajpootBhai6162) May 19, 2024

Το χρονικό και οι πρώτες πληροφορίες

Το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου Ραΐσι επέστρεφε από το Αζερμπαϊτζάν όταν οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση».

Ούτε το IRNA ούτε η κρατική τηλεόραση έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του Ραΐσι τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση διέκοψε το πρόγραμμά της και άρχισε να μεταδίδει προσευχές ενώ οι αρχές της χώρας κάλεσαν τους πολίτες να προσευχηθούν. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργότερα εικόνες των πιστών να προσεύχονται στο Ιερό Ιμάμ Ρεζά στην πόλη Μασχάντ, έναν από τους ιερότερους τόπους του σιιτικού Ισλάμ, καθώς και στο Κομ και σε άλλες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Pilgrims at the Imam Reza shrine pray for Iran's president and his companions' well-being following reports of a helicopter crash. '#CHANNEL8 pic.twitter.com/ubS8V6OBmi — Channel 8 English (@Channel8English) May 19, 2024

«Ο αξιότιμος πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι επέστρεφαν με ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων αναγκάστηκε να κάνει «ανώμαλη προσγείωση» λόγω της κακοκαιρίας και της ομίχλης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχίντι σε σχόλια που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση. «Διάφορες ομάδες διάσωσης βρίσκονται καθ' οδόν προς την περιοχή, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της ομίχλης μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να φτάσουν στο ελικόπτερο».

Στον επίσημο λογαριασμό του Ιρανού προέδρου στο Instagram έχει αναρτηθεί μήνυμα που αναφέρει «Προσευχηθείτε για μένα».

Iranian President Ibrahim Raisi's official Instagram account shared a post with the words: "Pray for me". pic.twitter.com/GR8TwrKSLF — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2024

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ καλεί τους Ιρανούς να «μην ανησυχούν» για τη διακυβέρνηση της χώρας

Στην πρώτη δήλωσή του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε τους Ιρανούς να "μην ανησυχούν" για τη χώρα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που συνετρίβη στο βορειοδυτικό Ιράν, στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

"Ο ιρανικός λαός δεν θα πρέπει να ανησυχεί, δεν θα υπάρξει αναταραχή" στη χώρα, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, λέγοντας: "ελπίζω ο Θεός να φέρει τον πρόεδρο και τους συντρόφους του πίσω στην αγκαλιά του έθνους". "Προσευχηθείτε όλοι για την υγεία αυτών των υπηρετών", πρόσθεσε σε ομιλία του ενώπιον των οικογενειών μελών των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Δεν θα υπάρξει αναστάτωση στις κρατικές υποθέσεις του Ιράν, τόνισε αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Φίλοι και αντίπαλοι προσφέρουν βοήθεια

Αρκετές χώρες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στο Ιράν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρό του, Εμπραχίμ Ραΐσι, την Κυριακή.

Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι του Ιράκ έδωσε εντολή στο υπουργείο Εσωτερικών της χώρας του και στις αρμόδιες υπηρεσίες να προσφερθούν βοήθεια στην αναζήτηση του αγνοούμενου ελικοπτέρου, σύμφωνα με τον Μπασέμ αλ-Αουάντι, εκπρόσωπο της ιρακινής κυβέρνησης.

Η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι έστειλε 32 διασώστες και έξι οχήματα για να βοηθήσουν στην έρευνα, αν και δεν διευκρίνισε τα είδη των οχημάτων. Το Ιράν, ανέφερε η υπηρεσία, είχε ζητήσει ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης με δυνατότητες νυχτερινής όρασης.

BREAKING:🚨🚨🚨



Turkey has sent a night vision search and rescue helicopter, a group of 32 climbers, and 6 vehicles to assist iran with the rescue mission.#Iran#Iranian#ابراهيم_رييسي pic.twitter.com/eqhnyAyZa3 — Murad khan (@muradk_pti) May 19, 2024

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό της σύστημα Copernicus για να προσφέρει υπηρεσίες χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους Ιρανούς αξιωματούχους να αποκτήσουν καλύτερη ορατότητα της περιοχής όπου πιστεύεται ότι συνετρίβη το ελικόπτερο, σύμφωνα με τον επικεφαλής διαχείρισης κρίσεων Janez Lenarcic. Είπε ότι η ΕΕ το έκανε μετά από αίτημα για βοήθεια από το Ιράν.

Και το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας - ένας περιφερειακός αντίπαλος που αποκατέστησε τις σχέσεις με το Ιράν πέρυσι μετά από μια επταετή περίοδο εντάσεων - είπε ότι το βασίλειο «στέκεται δίπλα στην αδελφή ιρανική Ισλαμική Δημοκρατία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και ήταν έτοιμο να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια που οι ιρανικές αρχές χρειάζονται».

