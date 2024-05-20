Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η 38η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων και τιμητικών διακρίσεων του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Β. Μπότση υπό την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στο αίθριο του Ζαππείου Μεγάρου. Μεταξύ αυτών, βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ Έλενα Λάσκαρη και Μανώλης Κωστίδης

Για αυτή τη χρονιά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αποφάσισε την απονομή βραβείων στους δημοσιογράφους: Γιάννη Δάρρα, Αλεξία Καλαϊτζή, Ευαγγελία Καρεκλάκη, Ξένια Κουναλάκη της Καθημερινής, Απόστολο Μαγγηριάδη και Δημήτρη Νίκα.

Μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε την απονομή Ειδικών Βραβείων στους δημοσιογράφους: Γιώργο Κολοβάτσιο, Μίνα Μουστάκα, Έλενα Λάσκαρη, Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Στρατή Μπαλάσκα, Μανώλη Κωστίδη, Αντώνη Καραγιαννάκη, Μένιο Σακελλαρόπουλο, Κωνσταντίνο Ντελέζο, Δημήτρη Τσουκαλά, Βασίλη Βασιλόπουλο, Κωνσταντίνο Φίλανδρο.

Μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε την απονομή Τιμητικών Διακρίσεων στους: Γιώργο Λιάνη, Δημήτρη Τσουκαλά, Κώστα Χαρδαβέλλα, Δημήτρη Κωνσταντάρα, 'Αννα Γριμάνη, Παναγιώτη Ρηγόπουλο, Ελευθερία Κόλλια, Ευθύμιο Καλλό, 'Αννυ Ταπάσκου, Τάσο Σταθόπουλο, Χρήστο Πλευριά.

Τιμήθηκαν τα εξής ΜΜΕ: Εφημερίδα «ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ», Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας, Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», ALPHA NEWS, εφημερίδα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ».

Η φετινή εκδήλωση είχε στόχο να εκπέμψει ένα διπλό μήνυμα δημοκρατίας και κοινωνικής υπευθυνότητας, τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, Πάνος Καραγιάννης. «Μήνυμα δημοκρατίας καθώς φέτος η Δημοκρατία μας γίνεται 50 ετών. Ώριμη πλέον, έμπειρη, χαλύβδινη και δυνατή χωρίς κανένας να μπορεί να την απειλήσει. Αυτή η 50χρονη διαδρομή της ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία δεν ήταν εύκολη, ήταν μια διαδρομή κατά την οποία τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι διαδραμάτισαν τον δικό τους καταλυτικό ρόλο», υπογράμμισε ο κ. Καραγιάννης.

Κάποια αγαθά όπως η ενημέρωση δεν είναι δεδομένα αλλά θέλουν κόπο, σκληρή δουλειά και τους κατάλληλους ανθρώπους για να διατηρηθούν και να συμβάλουν στην πολυφωνία και στη δημοκρατική λειτουργία, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Δημήτρης Τριανταφύλλου.

Η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου είπε ότι η σημερινή είναι μέρα χαράς καθώς επιβραβεύεται η δουλειά των δημοσιογράφων που διακρίθηκαν και ξεχώρισαν την περασμένη χρονιά. «Τους συναδέλφους που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, καθώς αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες για την ελεύθερη και πλουραλιστική ενημέρωση του ελληνικού λαού», επεσήμανε η Μαρία Αντωνιάδου που αναφέρθηκε παράλληλα και στους 129 θανάτους δημοσιογράφων μέσα στο 2023, η πλειοψηφία των οποίων κάλυπταν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ο δημοσιογράφος δεν ασκεί το επάγγελμα του με σκοπό τα βραβεία. Ούτε φυσικά αρκείται σε αυτά. Το μεγάλο βραβείο του δημοσιογράφου κάθε μέρα είναι η αίσθηση της συμβολής του στην αποκάλυψη της αλήθειας με ένα χτύπημα στην πλάτη από τον άγνωστο συμπατριώτη σου που στο δρόμο σου λέει «σε διάβασα. Έτσι είναι. Επιτέλους κάποιος βρέθηκε να τα πει». Κι είναι ακόμα πιο μεγάλο αυτό το βραβείο όταν έχει να κάνει με τη συμβολή σου στην αποκάλυψη της αδικίας, με την αίσθηση σου ότι ακόμα μια φορά βρέθηκες με τη σωστή πλευρά κι ας ήταν πολύ μοναχική η πορεία σου ως εκεί. Έτσι κι αλλιώς τους δύσκολους δρόμους δε τους διαβαίνουν πολύ. Κι ακόμα λιγότεροι τους ανοίγουν. Το σημερινό ειδικό βραβείο περιφερειακού ρεπορτάζ που μου απονεμήθηκε μετά από ομόφωνη εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση, όπως είναι φυσικό μου προκάλεσε χαρά. Κι ένιωσα ιδιαίτερη τιμή γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης «συνέβαλλα στην ανάδειξη και προαγωγή θεμάτων της Περιφέρειας και ειδικά θεμάτων της περιοχής του βορειοανατολικού Αιγαίου». Ένιωσα ότι κάποιοι στας δυσμάς του επαγγελματικού μου βίου, κοντά 40 χρόνια μετά από τα πρώτα μου δημοσιογραφικά σκιρτήματα εν μέσω ονείρων συμβολής στην αλλαγή του κόσμου, ήρθαν και μου είπαν κάτι που έλεγα ότι το ήξερα. «Κάτι λες πως έκανες καλά αλλά τώρα σου το αναγνώρισαν κιόλας Στρατή» σκέφτηκα όταν έμαθα την απόφαση της βράβευσης μου», δήλωσε ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Στρατής Μπαλάσκας.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα και για το ΑΠΕ-ΜΠΕ και για όλους τους συναδέλφους. Η προβολή της περιφέρειας είναι τόσο σημαντική, είναι τόσο αναγκαία για τους ανθρώπους της Περιφέρειας. Εμείς γινόμαστε όργανα εκτελεστικά της προβολής αυτής γιατί όσο ζει η Περιφέρεια, ζει η Ελλάδα», ανέφερε η επίσης δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 'Αννυ Ταπάσκου.

«Στην εποχή που ζούμε όπου οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με το που έχουμε φτάσει, ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι προκλήσεις της δημοσιογραφίας, ποιες είναι οι προκλήσεις για την κοινωνία, για το δημοκρατικό πολίτευμα, πώς είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στο περιβάλλον το εργασιακό, πόσο δύσκολο είναι για τα νέα παιδιά να μπουν στο επάγγελμα, πόσο επικίνδυνο είναι για ορισμένους ανθρώπους να αφιερώσουν τη ζωή τους στην αποκάλυψη της αλήθειας με την ερευνητική δημοσιογραφία, σε αυτή την εποχή προστίθενται και πολύ συγκλονιστικές τεχνολογικές προκλήσεις. Νομίζω ότι πρέπει πια να γίνουμε όλοι στρατιώτες της δημοσιογραφίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της δημοκρατίας και της αλήθειας. Αυτό είναι το καθήκον όλων, ο καθένας με το δικό του μικρό αγώνα, με τη δική του μικρή μάχη να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα διασφαλίζει το μέλλον της δημοσιογραφίας στη χώρα», τόνισε ο Βασίλης Βασιλόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

