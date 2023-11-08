Ο ισραηλινός στρατός «στην καρδιά της Γάζας»

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Για πρώτη φορά (...) οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πολεμούν στην καρδιά της πόλης της Γάζας» είπε ο υποστράτηγος, Γιαρόν Φίνκελμαν, διοικητής της Νότιας Διοίκησης των IDF και ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς έχει πια εισέλθει στην επόμενη του φάση.

Στόχος το δίκτυο των υπόγειων τούνελ και οι δομές διοίκησης της Χαμάς ενώ, ειδικοί απαντούν ότι η νέα επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί μήνες για να ολοκληρωθεί με τον ήδη υψηλό αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Έχουν άλλωστε προηγηθεί και οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για την «επ'αόριστον» ανάληψη της «συνολικής ευθύνης για την ασφάλεια» στη Γάζα που «δείχνουν» το αβέβαιο τέλος του πολέμου που για το Τελ Αβίβ θα είναι «μακρύς και δύσκολος».

Οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ πολεμούν κατά της Χαμάς εντός της Λωρίδας της Γάζας για περισσότερο από μία εβδομάδα καταφέρνοντας να κόψουν την περιοχή στα δύο.

Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, είπε ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις «βρίσκονται σε χερσαία επιχείρηση στα βάθη της πόλης της Γάζας ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στη Χαμάς» ενώ, νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνιζε ότι καταγράφεται μεγάλη πρόοδος με τον ισραηλινό στρατό να έχει εξουδετερώσει χιλιάδες ενόπλους της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, τη στιγμή που το Ισραήλ μετρά 30 νεκρούς στρατιώτες από την έναρξη της χερσαίας του επιχείρησης.

Στις εικόνες που καταγράφουν και μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, οικογένειες αμάχων κρατώντας λευκά μαντίλια ή σηκώνοντας τα χέρια τους ψηλά απομακρύνονταν χθες, Τρίτη, από την πόλη της Γάζας ακόμη και πάνω σε γαϊδουράκια. Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ανοίξει ένα παράθυρο τεσσάρων ωρών ώστε όσοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται εντός της πόλης της Γάζας να καταφέρουν να αποχωρήσουν. «Είδαμε τα άρματα μάχης από κοντά. Είδαμε ανθρώπινα μέλη σε αποσύνθεση. Είδαμε τον θάνατο», έλεγε ο Αντάμ Φαγιέζ Ζεγιάρα.

Οι βομβαρδισμοί όμως συνεχίζονται και στον νότο με σπίτια να καταστρέφονται χθες στην Χαν Γιούνις και το Associated Press να μεταδίδει εικόνες μελών από σωστικά συνεργεία να τραβούν από τα χαλάσματα σορούς, ανάμεσα σε αυτές και τουλάχιστον τρία παιδιά. Στην Ντέιρ Αλ Μπαλάχ σημειώνονταν επίσης βομβαρδισμοί με μία μητέρα να τρέχει πίσω από άνδρες που απομάκρυναν την κόρη της τραυματισμένη από τα ερείπια.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν πρότεινε τη Δευτέρα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου «τριήμερη κατάπαυση του πυρός» ώστε η Χαμάς να συμφωνήσει στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων. Ο Λευκός Οίκος σημείωσε ότι δεν σχολιάζει τις ιδιωτικές συζητήσεις του Αμερικανού προέδρου ενώ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε νέο τηλεοπτικό του μήνυμα ξεκαθάρισε ότι «το Ισραήλ δεν θα σταματήσει» επαναλαμβάνοντας ότι «δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς να επιστρέψουν οι όμηροί μας».

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 10.300 Παλαιστίνιοι είναι νεκροί με τα δύο τρίτα εξ αυτών να είναι γυναίκες και παιδιά. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λιντμάιερ ανέφερε ότι κάθε ημέρα που περνά 160 παιδιά χάνουν τη ζωή τους στη Γάζα...

