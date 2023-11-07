Στοιχεία - κόλαφος από τον ΠΟΥ: 160 παιδιά σκοτώνονται κάθε μέρα στη Γάζα

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι – σχεδόν το 0,5% του συνολικού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας – έχουν βρει τον θάνατο και κατά μέσο όρο 160 παιδιά σκοτώνονται καθημερινά, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Κρίστιαν Λιντμάιερ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Λιντμάιερ είπε ότι μέχρι στιγμής 16 υπάλληλοι του Οργανισμού έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για την προστασία του προσωπικού του ΠΟΥ.

Ανέφερε 102 επιθέσεις εναντίον δομών υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, 121 στη Δυτική Όχθη και 25 στο Ισραήλ. Επί του παρόντος, είπε ότι 14 νοσοκομεία στη Γάζα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της έλλειψης καυσίμων ή των ζημιών που έχουν υποστεί.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ απηύθυνε εκ νέου έκκληση για την απελευθέρωση των περίπου 240 ομήρων, πολλοί εκ των οποίων χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Ταυτόχρονα, σχολίασε πως τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα δεινά του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, που χρειάζεται άμεσα νερό, τρόφιμα και φάρμακα.

Ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, είπε σε δημοσιογράφους ότι από τις 21 Οκτωβρίου έχουν εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας 561 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, επισημαίνοντας όμως ότι κανένα από αυτά δεν μετέφερε καύσιμα, κατ’ εντολή των ισραηλινών αρχών.

Η Αλεσάντρα Βελούτσι, διευθύντρια του Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ στη Γενεύη, ανέφερε από την πλευρά της ότι περισσότεροι από 1,5 εκατ. άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας έχουν εκτοπιστεί και σχεδόν οι μισοί εξ αυτών έχουν βρει καταφύγιο σε δομές των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

