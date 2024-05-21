Τουρκία: Εθνικό πένθος για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου

Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε η Τουρκία για τον θάνατο του προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι σε συντριβή ελικοπτέρου, όπως ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου.

«Στη συνεδρίαση του υπουργικού μας συμβουλίου αποφασίσαμε να κηρύξουμε μονοήμερο εθνικό πένθος στη χώρα μας για να μοιραστούμε τον βαθύ πόνο που βιώνει ο ιρανικός λαός», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του αδελφού μου Εμπραχίμ Ραΐσι, προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και των μελών της αντιπροσωπείας που τον συνόδευε. Εκ μέρους της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους, μεταφέρω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον αδελφό ιρανικό λαό και την κυβέρνησή του», τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ασκούντα καθήκοντα προέδρου του Ιράν, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, ενώ παράλληλα συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ.

«Το Ιράν είναι ο άμεσος γείτονάς μας και ο ιρανικός λαός είναι αδελφός μας. Μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφία εδώ και αιώνες και εργαζόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με ειρήνη. Έχουμε πολυδιάστατη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα, από το εμπόριο μέχρι την ενέργεια, από τις μεταφορές μέχρι τον τουρισμό, από την ασφάλεια μέχρι την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Τεχεράνης επισήμανε: «Πάντα εκτιμούσαμε την ισχυρή υποστήριξη του Ιράν στην Παλαιστινιακή υπόθεση. Βρισκόμαστε σε στενό διάλογο με το Ιράν ήδη από τη “Διαδικασία της Αστάνας” για την επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή μας ».

Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει όσα επιτάσσει η καλή γειτονία, μη συμμετέχοντας στις μονομερείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος του Ιράν. «Φιλοξενήσαμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Ιράν στην Άγκυρα στις 24 Ιανουαρίου και προωθήσαμε τις σχέσεις μας με 10 νέες συμφωνίες που υπογράψαμε τότε. Η Τουρκία έχει παράσχει ειλικρινή υποστήριξη στους Ιρανούς αδελφούς της στις πιο δύσκολες στιγμές τους», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι υπήρξε επικοινωνία της τουρκικής πλευράς με τις ιρανικές αρχές και κινητοποιήθηκαν όλα τα μέσα στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. «Στο ίδιο πνεύμα θα ενεργούμε και στο εξής», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

