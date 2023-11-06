Οι σημαντικές στιγμές του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανούς κλίμακας επίθεση στις 7 Οκτωβρίου από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σφαγή από τους επιτεθέμενους της Χαμάς

Τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου, κατά το εβραϊκό Σάββατο και κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Σιμχάτ Τορά, ομοβροντία ρουκετών εξαπολύθηκε εναντίον του Ισραήλ από τη Γάζα. Εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν από θαλάσσης, ξηράς και αέρος, αιφνιδιάζοντας τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Έσπειραν τον τρόμο στις μικρές πόλεις Σντερότ και Οφάκιμ καθώς και στα περίχωρα της Ασκελόν, σφαγιάζοντας άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Πάνω από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι που πυροβολήθηκαν, πυρπολήθηκαν ζωντανοί ή κατακρεουργήθηκαν, μεταξύ των οποίων 270 άτομα που συμμετείχαν σε ρέιβ πάρτι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 240 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόων, συνελήφθησαν όμηροι και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Τέτοια «βαρβαρότητα έχουμε να δούμε από το Ολοκαύτωμα», δήλωσε στις 11 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που υποσχέθηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ισραήλ.

Ισραηλινά αντίποινα

Ο ισραηλινός στρατός ανταπάντησε με μαζικούς βομβαρδισμούς και χερσαίες μάχες, ανακτώντας τον έλεγχο της γραμμής διαχωρισμού με τη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου.

Την προηγουμένη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την «πλήρη πολιορκία» της Λωρίδας της Γάζας. Η ηλεκτροδότηση και η παροχή τροφίμων ανεστάλησαν ενώ διακόπηκε η παροχή νερού.

Στις 13 Οκτωβρίου, το Ισραήλ κάλεσε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς τα νότια. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι διέφυγαν. Ο Αραβικός Σύνδεσμος θεωρεί «έγκλημα» αυτή τη «βίαιη μετακίνηση».

Αιματηρές βιαιότητες στα σύνορα με τον Λίβανο

Αιματηρές ανταλλαγές πυρών σημειώνονται κατά μήκος των ισραηλινολιβανικών συνόρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στη Χαμάς και υποστηρίζεται από το Ιράν.

Στις 13 Οκτωβρίου, δημοσιογράφος του Reuters σκοτώθηκε και έξι άλλοι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, του Reuters και του Al-Jazeera τραυματίστηκαν σε επίθεση. Η Βηρυτός κατηγορεί το Ισραήλ.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 29 Οκτωβρίου, η μκο Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), χωρίς να κατηγορεί ευθέως τον ισραηλινό στρατό, κατήγγειλε μια «στοχευμένη» επίθεση.

Πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα

Στις 17 Οκτωβρίου, πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 471 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι νεκροί είναι μεταξύ «100 και 300».

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ κατηγορούν το Ισραήλ, το οποίο το αρνείται, δηλώνοντας ότι έχει «στοιχεία» που δείχνουν ότι πρόκειται για πλήγμα που έγινε από τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Στις 18 Οκτωβρίου, χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτύρονται, εκφράζοντας την οργή τους, σε όλο τον αραβικό κόσμο.

Πέντε όμηροι απελευθερώθηκαν

Στις 20 και τις 22 Οκτωβρίου, τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς και στις 30 του ίδιου μήνα, η Χαμάς ανακοινώνει ότι απελευθέρωσε μια δεκανέα κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης.

Στις 28 Οκτωβρίου, η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα όλους τους Παλαιστινίους – πολλές χιλιάδες- που κρατούνται από το Ισραήλ.

Πρώτο κομβόι βοήθειας

Ένα πρώτο κομβόι με τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες εισέρχεται στη Γάζα στις 21 Οκτωβρίου από το πέρασμα της Ράφα (νότια), στα σύνορα με την Αίγυπτο. Έως τις 4 Νοεμβρίου, πάνω 450 φορτηγά είχαν εισέλθει στον θύλακα.

Τεθωρακισμένα στη Γάζα

Από τις 21 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις αεροπορικές του επιθέσεις.

Στις 22 Οκτωβρίου, το Ιράν, υποστηρικτής της Χαμάς, προειδοποίησε ότι η κατάσταση κινδυνεύει να γίνει «ανεξέλεγκτη» στη Μέση Ανατολή.

Στις 26 Οκτωβρίου, το Ισραήλ εξαπολύει στοχευμένη έφοδο με τεθωρακισμένα στη Λωρίδα της Γάζας. Από το βράδυ της 27ης, ο στρατός ξεκινά χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ολοένα και βαθύτερα στον θύλακα.

«Παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου»

Στις 27 Οκτωβρίου, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζητά «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός», ενώ τουλάχιστον 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Τρεις ημέρες νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντονιο Γκουτέρες έκανε λόγο για «ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα».

«Η παρεμπόδιση παροχής (ανθρωπιστικής) βοήθειας μπορεί να συνιστά έγκλημα», τόνισε στις 29 Οκτωβρίου ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (CPI) Καρίμ Χαν.

«2η φάση του πολέμου»

Στις 29 Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε μια «δεύτερη φάση» του πολέμου για την «καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων» της Χαμάς και την ανάκτηση των ομήρων.

Αποκλείει κάθε κατάπαυση πυρός.

Στις 31 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει «σφοδρές μάχες» στα ερείπια της Γάζας με άνδρες της Χαμάς.



Απομακρύνσεις ανθρώπων προς την Αίγυπτο

Από την 1η Νοεμβρίου, δεκάδες τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι και πολλές εκατοντάδες ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Η Αίγυπτος δηλώνει ότι θα βοηθήσει στη διαδικασία απομάκρυνσης «περίπου 7.000» ξένων και ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, χωρίς να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Βομβαρδισμοί προσφυγικών καταυλισμών

Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τρεις φορές τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο κομμάτι του θύλακα.

Τέσσερα σχολεία του ΟΗΕ πλήττονται από φονικές επιθέσεις στις 2 Νοεμβρίου, και ένα πέμπτο δύο ημέρες αργότερα.

Στις 4 Νοεμβρίου, πάνω από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό κατά του προσφυγικού καταυλισμού Μαγκάζι, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 9.488 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3.900 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποιούν για «σοβαρό κίνδυνο γενοκτονίας» του παλαιστινιακού λαού.

Γάζα: περικυκλωμένη πόλη

Ύστερα από σχεδόν μία εβδομάδα μαχών στην ξηρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει στις 2 Νοεμβρίου ότι «περικύκλωσε την πόλη της Γάζας».

Το Ισραήλ ξεκινά στις 3 Νοεμβρίου να στέλνει πίσω στη Γάζα χιλιάδες Παλαιστίνιους εργαζομένους.

Στο Τελ Αβίβ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επαναβεβαιώνει «το δικαίωμα αλλά επίσης και την υποχρέωση για αυτοάμυνα» του Ισραήλ, ζητώντας «ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός», μια ιδέα που απέρριψε το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ απειλεί

Στην πρώτη του ομιλία από την έναρξη της σύγκρουσης, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χάσαν Νασράλα δήλωσε στις 3 Νοεμβρίου ότι «όλες οι επιλογές» είναι ανοικτές σε ό,τι αφορά την εξάπλωση του πολέμου με το Ισραήλ στα σύνορα με το Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

