Τουρκία: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί για τον Πόντο

Για αβάσιμους ισχυρισμούς για τον Πόντο που στοχεύουν να βλάψουν τις σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας, κάνει λόγο σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, νωρίτερα, με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων.

Όπως τονίζεται, «οι ισχυρισμοί του Πόντου που διατυπώθηκαν από ακροδεξιές ομάδες στην Ελλάδα με λαϊκίστικη ρητορική το 1994, 75 χρόνια μετά τις 19 Μαΐου 1919, που δεχόμαστε ως αρχή του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας, είναι αβάσιμοι».

Οπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Σκάι στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η ανακοίνωση αναφέρει παράλληλα πως «αυτές οι καταγγελίες στοχεύουν να βλάψουν τις τουρκοελληνικές σχέσεις και να φέρουν τα λογικά τμήματα της ελληνικής πολιτικής σε δύσκολη θέση».

Η ανακοίνωση συνοψίζει πως οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα έχουν αποκτήσει πρόσφατα θετική δυναμική.

«Η προσδοκία μας από την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι θα λάβει ξεκάθαρη στάση απέναντι στις προσπάθειες ορισμένων ανεύθυνων πολιτικών να εμποδίσουν τις μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε ειρήνη και ηρεμία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Οι ισχυρισμοί του Πόντου που διατυπώθηκαν από ακροδεξιές ομάδες στην Ελλάδα με λαϊκίστικη ρητορική το 1994, 75 χρόνια μετά τις 19 Μαΐου 1919, που δεχόμαστε ως αρχή του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας, είναι αβάσιμοι.

Ο «Πόντος» είναι απλώς ένας ορισμός από την αρχαιότητα. Οι ποντιακές δραστηριότητες που εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα αποτελούν προέκταση του ελληνικού σχεδίου «Μεγάλη Ιδέα». Το θέμα ουσιαστικά συνίσταται στην εκμετάλλευση μιας ιστορικής διαδικασίας που είχε ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή Τούρκων και Ελλήνων, καθιστώντας το αντικείμενο αβάσιμων αξιώσεων.

Αυτές οι καταγγελίες στοχεύουν να βλάψουν τις τουρκοελληνικές σχέσεις και να φέρουν τα λογικά τμήματα της ελληνικής πολιτικής σε δύσκολη θέση.

Οι διμερείς μας σχέσεις με την Ελλάδα έχουν αποκτήσει πρόσφατα θετική δυναμική. Η προσδοκία μας από την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι θα λάβει ξεκάθαρη στάση απέναντι στις προσπάθειες ορισμένων ανεύθυνων πολιτικών να εμποδίσουν τις μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε ειρήνη και ηρεμία.»

