Β. Κορέα: Συλλυπητήριο μήνυμα Κιμ Γιονγκ Ουν στο Ιράν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν απηύθυνε συλλυπητήριο μήνυμα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τον θάνατο του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και άλλων αξιωματούχων σε συντριβή ελικοπτέρου, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Στο μήνυμά του ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί «μεγάλη απώλεια», εκφράζοντας συμπαράσταση στις οικογένειες που πενθούν.

Ήταν «εξαίρετος πολιτικός ηγέτης και στενός φίλος», είχε «σπουδαία συνεισφορά στην υπόθεση του ιρανικού λαού», στην προσπάθεια «προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας, της ανάπτυξης και των των συμφερόντων της χώρας», καθώς και των «κεκτημένων της Ισλαμικής Επανάστασης», πρόσθεσε ο κ. Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα και το Ιράν έχουν στενές σχέσεις. Δυτικές κυβερνήσεις υποπτεύονται πως έχουν συνεργαστεί στα προγράμματά τους για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, πιθανόν ανταλλάσσοντας εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

