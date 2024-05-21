Ιταλία: Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ στη Νάπολι - Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι

Σειρά σεισμικών δονήσεων καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Νάπολης, στα Φλεγραία Πεδία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους .

Η μεγαλύτερη δόνηση σημειώθηκε στις 20:10 (ώρα Ιταλίας· 21:10 ώρα Ελλάδας) και ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών, με εστιακό βάθος τριών χιλιομέτρων.

Οι τεχνικοί των δήμων της περιοχής διεξάγουν ελέγχους στα κτίρια που εμφάνισαν ρωγμές ενώ διεξοδικά ελέγχονται και τα δίκτυα του μετρό και του σιδηροδρόμου.

Στις περιοχές Μπάκολι και Κουάρτο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Αρκετοί είναι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που θα διανυκτερεύσουν σε αυτοκίνητα ή εξωτερικούς χώρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.