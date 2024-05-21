Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιταλία: Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ στη Νάπολι - Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι

Οι τεχνικοί των δήμων της περιοχής διεξάγουν ελέγχους στα κτίρια που εμφάνισαν ρωγμές ενώ διεξοδικά ελέγχονται  και τα δίκτυα του μετρό και του σιδηροδρόμου.

Ιταλία - Νάπολι

Σειρά σεισμικών δονήσεων καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Νάπολης, στα Φλεγραία Πεδία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους .

Η μεγαλύτερη δόνηση σημειώθηκε  στις 20:10 (ώρα Ιταλίας· 21:10 ώρα Ελλάδας) και ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών, με εστιακό βάθος τριών χιλιομέτρων.

Οι τεχνικοί των δήμων της περιοχής διεξάγουν ελέγχους στα κτίρια που εμφάνισαν ρωγμές ενώ διεξοδικά ελέγχονται  και τα δίκτυα του μετρό και του σιδηροδρόμου.

Στις περιοχές Μπάκολι και Κουάρτο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Αρκετοί είναι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που θα διανυκτερεύσουν σε αυτοκίνητα ή εξωτερικούς χώρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Νάπολι Σεισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark