Προειδοποίηση πως η Χαμάς θα επαναλάβει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά μέχρι να εκμηδενιστεί το Ισραήλ απηύθυνε ο Γκάζι Χαμάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, σε συνέντευξή του σε λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι.

«Το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν έχει θέση στη γη μας», δήλωσε ο Χαμάντ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο LBC στις 24 Οκτωβρίου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από το MEMRI. «Πρέπει να το αφανίσουμε γιατί αποτελεί καταστροφή για την στρατιωτική και πολιτική ασφάλεια του αραβικού και ισλαμικού έθνους. Δεν ντρεπόμαστε να το πούμε αυτό» δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χαμάντ υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να εξαλειφθεί από όλα τα «παλαιστινιακά εδάφη», δηλαδή να εκμηδενιστεί πλήρως, υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξή του είναι «παράλογη».

«Πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα στο Ισραήλ και θα το κάνουμε δύο και τρεις φορές. Ο Κατακλυσμός al-Aqsa [το όνομα που έδωσε η Χαμάς στην επίθεση της 7 Οκτωβρίου] είναι μόνο η αρχή», συνεχίζει ο Χαμάντ. «Θα πρέπει να πληρώσουμε ένα τίμημα; Ναι, και είμαστε έτοιμοι να το πληρώσουν. Ονομαζόμαστε έθνος μαρτύρων και είμαστε περήφανοι που θυσιαζόμαστε ως μάρτυρες».

Ο αξιωματούχος της Χαμάς επανέλαβε επίσης ότι η Χαμάς δεν σκόπευε να βλάψει αμάχους, αλλά υπήρχαν «επιπλοκές» στο έδαφος.

«Είμαστε τα θύματα της κατοχής. Επομένως, κανείς δεν πρέπει να μας κατηγορεί για αυτά που κάναμε στις 7 Οκτωβρίου, στις 10 Οκτωβρίου, ένα εκατομμύριο Οκτωβρίου, ό,τι κάνουμε είναι δικαιολογημένο» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

