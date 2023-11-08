Η G7 «καταδικάζει σθεναρά» τις παραδόσεις όπλων της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7, που συνεδριάζουν στο Τόκιο, «καταδίκασαν σθεναρά» τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και τις βορειοκορεατικές εκτοξεύσεις πυραύλων, ανακοίνωσε η ιαπωνική διπλωματία.

Οι επτά ΥΠΕΞ «καταδίκασαν σθεναρά τις επανειλημμένες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα καθώς και τις μεταφορές όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία» που αποτελεί «απροκάλυπτη παραβίαση» αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Τόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

