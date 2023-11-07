Λευκός Οίκος προς Νετανιάχου: Δεν πρέπει να καταλάβετε ξανά τη Γάζα

Την αντίδραση του Λευκού Οίκου προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει και μετά το τέλος της επιχείρησης στη Γάζα, έχοντας τον έλεγχο της περιοχής.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι δήλωσε στην εκπομπή «CNN This Morning» ότι «ο πρόεδρος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η εκ νέου κατάληψη της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις δεν είναι καλό βήμα. Δεν είναι καλό για το Ισραήλ. Δεν είναι καλό για τον ισραηλινό λαό».

«Μια από τις συζητήσεις που είχε ο υπουργός Άντονι Μπλίνκεν κατά την περιοδεία του στην περιοχή, ήταν πώς θα μοιάζει η Γάζα μετά τη σύγκρουση. Πώς θα είναι η διακυβέρνηση στη Γάζα; Γιατί ό,τι κι αν είναι, δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν στις 6 Οκτωβρίου. Δεν μπορεί να είναι η Χαμάς», πρόσθεσε.

Η προειδοποίηση από τον Λευκό Οίκο έρχεται αφότου ο Νετανιάχου είπε στο ABC News τη Δευτέρα ότι η Γάζα πρέπει να κυβερνάται από «αυτούς που δεν θέλουν να συνεχίσουν τον δρόμο της Χαμάς», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι το Ισραήλ θα έχει τη συνολική ευθύνη για αόριστο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει όταν δεν την έχουμε».

Πηγή: skai.gr

