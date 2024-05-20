Χάνει τη… φωνή της η OpenAI λόγω Σκάρλετ Γιόχανσον. Ή για να ακριβολογούμε μια από τις φωνές της. Αφότου πολλοί άνθρωποι παρατήρησαν ότι μία από τις φωνές του chatbot έμοιαζε υπερβολικά με AI συντρόφου (Γιόχανσον) του Γιόακιμ Φίνιξ στην ταινία του Σπάικ Τζόνζι το 2013 «Her», η εταιρεία αναστέλλει τη λειτουργία της συγκεκριμένης φωνής προς το παρόν.



Η φωνή που μοιάζει με της Γιόχανσον, που ονομάζεται Sky, ήταν μέρος του GPT-4o του OpenAI, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Το ενημερωμένο chatbot AI μπορεί να απαντήσει σε προφορικές ερωτήσεις των χρηστών για να μιμηθεί μια συνομιλία σε πραγματικό χρόνο. Πάντως, η σύνδεση με το «Her» μνημονεύτηκε από τον CEO του OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο οποίος μετά την παρουσίαση μοιράστηκε στο X μια μονολεκτική ανάρτηση αναφέροντας «Αυτή» (Her). Η κίνηση αυτή του Άλτμαν δείχνει ότι η επιλογή της OpenAI πιθανότατα δεν ήταν τυχαία.

Το τρέιλερ του «Her»:



Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η εταιρεία είπε: «Πιστεύουμε ότι οι φωνές AI δεν πρέπει να μιμούνται σκόπιμα τη χαρακτηριστική φωνή μιας διασημότητας - η φωνή της Sky δεν είναι μίμηση της Σκάρλετ Γιόχανσον αλλά ανήκει σε μια διαφορετική επαγγελματία ηθοποιό που χρησιμοποιεί τη δική της φυσική φωνή ομιλίας». Η OpenAI είπε πάντως ότι «για να προστατεύσουμε το απόρρητό τους, δεν μπορούμε να μοιραστούμε τα ονόματα των ηθοποιών μας».



«Έχουμε ακούσει ερωτήματα σχετικά με το πώς επιλέγουμε τις φωνές στο ChatGPT, ειδικά για τη Sky», είπε η OpenAI. «Εργαζόμαστε για να διακόψουμε τη χρήση της Sky ενώ τα αντιμετωπίζουμε».

Οι προηγμένες φωνητικές λειτουργίες που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση για την εαρινή αναβάθμιση του μοντέλου δεν έχουν διατεθεί ακόμη στους χρήστες του ChatGPT. Η OpenAI ενημέρωσε πως θα είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Mέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια αντίδραση της 39χρονης ηθοποιού.

