«Νέες δικαιολογίες πασχίζει καθημερινά να βρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αιτιολογήσει την άρνησή του επί χρόνια να κυρώσει τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Απαντώντας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού, υποστηρίζει: «Τώρα εμφανίζει εαυτόν εκ των υστέρων ‘δικαιωμένο', λέει ότι έβλεπε την άνοδο του εθνικισμού στη γειτονική χώρα - ας του θυμίσουμε ότι η ΝΔ με το VMRO είναι αδελφά κόμματα, καθώς συμμετέχουν και τα δύο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα-, και τολμάει να κουνάει το δάχτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Του επιστρέφουμε τους χαρακτηρισμούς περί ανιστόρητων και του θυμίζουμε ότι η Ιστορία έχει αποδείξει πως οι εθνικιστικές κορώνες μόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν».

Κλείνοντας κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «εγκλωβισμένος στην ίδια του την μικροκομματική τακτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει τώρα και τα ρέστα. Γιατί δεν στέλνει μια επιστολή με αυτά τα επιχειρήματα και στην κ. Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.