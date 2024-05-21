Από τη Λάρισα δίνουμε σήμα νίκης και σας υπόσχομαι ότι στις 9 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι για μία ακόμα φορά στην όχθη των νικητών, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση του κόμματος και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λάρισα.

«Μαζί Δυνατά Αξιόπιστα. Για την Ελλάδα που αξίζουμε, βάζοντας φρένο στην αλαζονεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και δημιουργούμε τις βάσεις για την προοδευτική εναλλακτική που στις επόμενες εθνικές εκλογές θα στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Αλλά και για την Ευρώπη που θέλουμε, μία κοινωνική, βιώσιμη αυτοδύναμη Ευρώπη της αλληλεγγύης» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

