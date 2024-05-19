Πώς είναι η Κέιτ Μίντλετον: O πρίγκιπας Ουίλιαμ για την πορεία της υγείας της

Εν αναμονή του Trooping the Colour που αποτελεί μια μεγάλη γιορτή και παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά στη Βρετανία, ο κόσμος άρχισε πάλι να αναρωτιέται έντονα για την πορεία της υγείας της συζύγου του διάδοχου του θρόνου και για το αν αυτή θα εμφανιστεί μαζί του.

Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, επίσκεψης του πρίγκιπα William στο νοσοκομείο St. Mary's στα νησιά Scilli της Βρετανίας, η υπεύθυνη του νοσοκομείου, Tracy Smith ενόσω του έκανε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, τον ρώτησε πώς πηγαίνει η υγεία της Kate Middleton, με αυτόν να απαντά πως η σύζυγός τους τα πηγαίνει πολύ καλά.

Ακολούθως, ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για τα παιδιά του, George, Charlotte Και Louis, αστειεύτηκε, πως τα τρία παιδιά του ζήλεψαν πολύ που ο ίδιος βρέθηκε στα Scilli και τόνισε πως σκοπεύουν να έρθουν και πάλι πιθανότατα μέσα στην ίδια χρονιά.

Να σημειώσουμε πως η αντίδραση αυτή έρχεται περίπου δύο μήνες μετά το μήνυμα της πριγκίπισσας, μέσω του οποίου γνωστοποίησε το πρόβλημα υγείας της και ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Το Trooping the Colour θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2024 και από το 2011, μέχρι και σήμερα, αυτή φαίνεται πως θα είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα δούμε την πριγκίπισσα να στέκεται στο μπαλκόνι του Buckingham με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

