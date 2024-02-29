Της Ιωάννας Μάνδρου

H πρώτη αγωγή αποζημίωσης συγγενών θύματος από την τραγωδία στα Τέμπη εκδικάζεται αύριο, Παρασκευή εκτός απροόπτου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι συγγενείς του μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα έχουν καταθέσει αγωγή κατά του ΟΣΕ και της εταιρείας Hellinic Train και ζητούν αποζημίωση για την ηθική βλάβη και την οδύνη που υπέστησαν από την βαριά απώλεια του δικού τους ανθρώπου.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που αποτελεί και το αίτημα της αγωγής, αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ και οι προσφεύγοντες είναι τέσσερα συγγενικά πρόσωπα του αδικοχαμένου εργαζόμενου που αιτούνται αποζημίωση από 250 χιλιάδες ευρώ το καθένα. Ο επίτιμος δικαστικός λειτουργός Παν. Αθανασόπουλος θα εκπροσωπήσει στη δίκη τους συγγενείς στην πρώτη αγωγή για την ανείπωτη τραγωδία.

