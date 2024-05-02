Στη Διευθύνουσα Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) διορίστηκε ο Ιωάννης Τσακίρης. Μετά από απόφαση των μετόχων της ΕΤΕπ –δηλ. των κρατών μελών της ΕΕ– ο κ. Τσακίρης διαδέχθηκε τον Christian Kettel Thomsen, ο οποίος αποχώρησε από την τράπεζα πέρυσι, για να αναλάβει τη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας. Ο νέος αντιπρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του επίσημα από την 1η Μαΐου.

Ο Ιωάννης Τσακίρης είναι κάτοχος πτυχίου μηχανικού και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Όμιλο ΕΤΕπ, έχοντας εργαστεί επί 15 έτη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), προτού γίνει υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας το 2019. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο ΕΤαΕ, μεταξύ άλλων ως Προϊστάμενος του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Γειτονικών Χωρών της ΕΕ, και εργάστηκε σε τομείς που καλύπτουν ευρύ φάσμα, από τις επενδύσεις σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έως τη στρατηγική ανάπτυξη. Ως υφυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης από το 2019 έως το 2023, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και στην αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, καθώς και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Έχοντας υπηρετήσει στον Όμιλο ΕΤΕπ κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας μου, είναι μεγάλη τιμή να γίνω μέλος της ηγετικής του ομάδας» δήλωσε ο κ. Τσακίρης. «Το έργο μας αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες της ΕΕ, στηρίζει καθημερινά τις επιχειρήσεις, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και διευκολύνει σημαντικές επενδύσεις».

Η Πρόεδρος της ΕΤΕπ Nadia Calviño αναφέρθηκε στην εσωτερική και εξωτερική τεχνογνωσία που θα προσφέρει ο κ. Τσακίρης. «Ο Ιωάννης Τσακίρης γνωρίζει πώς λειτουργεί ο Όμιλος ΕΤΕπ και διαθέτει εμπειρία από πρώτο χέρι στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μας μέσων» δήλωσε η κ. Calviño. «Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στη Διευθύνουσα Επιτροπή το νέο αυτό μέλος της που θα προσφέρει πολύ πλούσια εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία».

Η Διευθύνουσα Επιτροπή είναι το μόνιμο συλλογικό εκτελεστικό όργανο της ΕΤΕπ. Αποτελείται από εννέα μέλη — τον Πρόεδρο και οκτώ Αντιπροέδρους. Υπό την εποπτεία της Προέδρου και υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Διευθύνουσα Επιτροπή διασφαλίζει τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της ΕΤΕπ, προετοιμάζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Τα μέλη της διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών, το οποίο αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

